Halo Infinite: Super Punch Glitch intern bereits behoben

In die aktuell laufenden zweiten Multiplayer-Preview von Halo Infinte hat sich ein ärgerlicher Glitch eingeschlichen. Der Super Punch Glitch, der Halo-Veteranen bereits aus älteren Ablegern der Serie bekannt sein dürfte, sorgt dafür, dass Nahkampfangriffe in sehr schneller Abfolge ausgeführt werden können.

Leider wird der Glitch seit seiner Entdeckung von zahlreichen Spielern ausgenutzt, was teilweise zu unfairen Spielsituationen und Frustration während den PvP-Matches führt.

Da Kämpfe auf dem Halo-Schlachtfeld allerdings hauptsächlich durch Waffengewalt und weniger durch fehlerhafte Nahkampfattacken entschieden werden sollen, hat 343 Industries bereits Maßnahmen ergriffen und den lästigen Glitch aus dem internen Build des Shooters entfernt, wie Community-Manager Brian Jarrad via Twitter mitteilte.

Can confirm this issue has already been resolved in internal builds.

— Brian Jarrard (@ske7ch) September 24, 2021