Halo Infinite: Team arbeitet unglaublich hart für die Fans

Halo-Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu Halo: Infinite. Natürlich wollen Xbox-Spieler auch erfahren, wann das nächste actiongeladene Abenteuer mit dem Master Chief in der Hauptrolle beginnt.

Hinter den Kulissen arbeitet das Team von 343 Industries unglaublich hart für die Fans da draußen, wie Aaron Greenberg erzählte.

Greenberg treffe sich wöchentlich mit dem Halo-Team und bittet Fans einfach noch um ein wenig mehr Geduld. Denn, die Umstände durch Covid-19, bei dem das Team von zu Hause aus arbeitet, mache alles nur schwieriger.

Love it. Know that I meet with Halo team every week. They are working incredibly hard for their fans trust me. Just give us a little patience as everyone is WFH right now and dealing with a lot so everything is harder. But team is cooking up some 🔥🔥🔥

