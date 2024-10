Halo Infinite: Third-Person erscheint im November

Im November erhält Halo Infinite einen Third-Person-Modus. Die neue Perspektive wurde im folgenden „Work in Progress“-Video demonstriert.

Weitere Informationen wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Experience a new way to play!

3rd Person Mode is coming to Halo Infinite this November 🔥 pic.twitter.com/WkDkGLx8fF

— Halo (@Halo) October 4, 2024