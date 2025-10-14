Halo Infinite: Time-lapse zu Cutaway Art der Covenant-Schiffe

4 Autor: , in News / Halo Infinite
Übersicht
Image: Microsoft

Ein neu veröffentlichtes Time-lapse-Video zeigt die Entstehung von Zeichnungen der Covenant-Raumschiffe aus Halo im Cutaway Art-Stil.

Für das 2017 veröffentlichte Buch „HALO – Warfleet: Die Flotte des Halo-Universums“ steuerte John R. Mullaney einige Zeichnungen der Covenant-Raumschiffe im Cutaway Art-Stil bei. Um das Innenleben darstellen zu können, werden dabei Teile der Außenhülle „herausgeschnitten“.

Ein neu veröffentlichtes Time-lapse-Video zeigt jetzt die Entstehung der beeindruckenden Zeichnungen zu Ardent Prayer, High Charity, Truth and Reconciliation sowie Shadow of Intent. Zwei der Bilder wurden in diesem Jahr bei der Ausstellung „Building Bigger Worlds“ in London vorgestellt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Halo Infinite

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort