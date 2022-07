Halo Infinite: Tipps zur Fehlerbehebung im Koop-Flight-Test

Autor:, in / Halo Infinite

Der langersehnte Flight-Test der Koop-Kampagne von Halo Infinite läuft, allerdings haben einige Spieler Schwierigkeiten beim Download oder Einloggen in der Testumgebung.

Hier sind einige hilfreiche Schritte aufgeführt, die euch helfen, eurem Feuerteam zuverlässig zur Seite zu stehen:

Beim ersten Download des Flights könntet ihr eine kleinere Version heruntergeladen haben, die beim Start die Fehlermeldung „Update Needed“ auswirft.

Um das Update herunterzuladen, müsst ihr eure Konsole komplett neu starten, das bedeutet, den Powerknopf fünf Sekunden lang gedrückt halten, dann die Konsole wieder einschalten. Sobald ihr euch wieder mit eurem Profil anmeldet, sollte der Download abgeschlossen sein.

Falls während der Anmeldung der Fehler „This preview is registered to a different Gamertag“ auftritt, solltet ihr folgende Schritte durchführen:

Meldet euch mit dem Gamertag an, welcher der Halo Infinite-Insider Preview beigetreten ist. Navigiert in der Xbox Insider Hub App zur Halo Infinite-Insider Preview und wählt die Option verwalten aus In diesem Menü wählt ihr den Punkt Preview verlassen Tretet der Preview mit dem neuen Gamertag wieder bei

Falls das nicht zum Erfolg führt, habt ihr folgende Möglichkeit:

Wählt in der Xbox Insider Hub App den Punkt Einstellungen aus. Wählt die Geräteverwaltung aus. Klickt auf den X-Knopf beim ausgewählten Gerät, um es aus allen Previews zu entfernen. Versucht die oben genannten Installationsschritte noch einmal.

Zur Fehlerbehebung auf dem PC, sowohl in Steam als auch über den Microsoft Store, könnt ihr hier den Twitter Beitrag der Halo Support Seite nachlesen, oder unter diesem Link die FAQs, Installation-Guides und Fehlerberichte einsehen.