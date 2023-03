Halo Infinite: Trailer Premiere zum Season 3: Echoes Within Battle Pass

In wenigen Minuten feiert der offizielle Trailer zum Battle Pass von Halo Infinite Season 3: Echoes Within seine Premiere.

Eine neue Saison bedeutet in Halo Infinite auch ein neuer Battle Pass mit frischen Inhalten für den Master Chief.

Season 3: Echoes Within von Halo Infinite ist bereits diese Woche angelaufen. Ein neuer Trailer zeig euch um 18:00 Uhr in einer Premiere, was so alles auf den 100 Stufen freigeschaltet werden kann.

Und wie bei den anderen Battle Pässen zuvor, läuft auch der Pass in Season 3 niemals ab, sodass ihr keinen Druck habt, euch die Inhalte zu verdienen.