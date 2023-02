Halo Infinite: Trailer zu Season 3 feiert diese Woche Premiere

Autor:, in / Halo Infinite

Erste Eindrücke aus Season 3: Echoes Within für Halo Infinite wird es diese Woche in einer Trailer-Premiere geben.

Aus der Roadmap zu Halo Infinite wissen wir unlängst, dass im März Season 3: Echoes Within losgehen wird. Im Januar lag man damit zuletzt auch im Zeitplan.

Wie die Programmplanung der aktuellen Halo Championship Series in Charlotte jüngst verriet, wird 343 Industries in dieser Woche den Trailer für die dritte Season abfeuern.

Demnach feiert der Trailer am Freitag, 24. Februar um 19:30 Uhr deutscher Zeit seiner Premiere und wird einen Vorgeschmack auf das geben, was Spieler von Halo Infinite mit dem Start von Season 3 am 7. März erwarten können.

Bisher wissen wir, dass es neue Karten für die Arena und Big Team Battle, mit M293 Bandit und Shroud Screen eine neue Waffe bzw. Ausrüstung sowie einen Battle Pass mit 100 Stufen geben wird.