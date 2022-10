Halo Infinite: Trolli bringt den Feedler mit zur Weltmeisterschaft

Fans können jetzt Trolli-Packs mit Halo Infinite futtern, die 2XP und Challenge Swaps enthalten! Doch der Feedler bei der Halo-Weltmeisterschaft kann diese leckeren Würmer direkt verschießen.

Marcos Waltenberg, Director, Xbox Global Partnerships gibt bekannt: „Heute kündigten Trolli und Halo Infinite Pläne an, ihre eigene, köstlich dunkle Version des kultigen Needlers bei der Halo-Weltmeisterschaft in Seattle an diesem Wochenende zu präsentieren.“

„Halo-Fans, die an dem 3-tägigen Event teilnehmen, werden die Möglichkeit haben, am Trolli-Stand mit eigens angefertigten ‚Feedlers‘ Trolli-Würmer in die Münder von ‚feindlichen Zielen‘ zu schießen. Der ‚Feedler‘ verschießt fröhliche Gummiwürmer anstelle von Kristallsplittern… eine fantastische Neon-Kreation, die mit Sicherheit für staunende Gesichter sorgen wird – und das ist genau das, was die Würmer wollen. Denn sie wollen gegessen werden. Diejenigen, die mitspielen, haben die Chance, Trolli-Pakete in limitierter Auflage mit dem Logo von Halo Infinite sowie 2XP und Challenge Swaps für den Einsatz im Halo Infinite-Multiplayer zu gewinnen.“

„Der ‚Feedler‘ ist die perfekte Repräsentation der Partnerschaft zwischen Trolli, der sauren Gummimarke, die dafür bekannt ist, ihr Neonlicht in die Spielewelt zu bringen, und Halo, das für 20 Jahre unerschütterliches Heldentum und den beliebten Sci-Fi-Waffen-Sandkasten bekannt ist.“