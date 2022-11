Halo Infinite: Umfangreiche Patch Notes zum Winter-Update

Autor:, in / Halo Infinite

Das bisher größte Update für Halo Infinite ist endlich verfügbar – und auch, wenn gerade in diesem Moment Probleme mit der Map „Argyle“ gibt und diese vorübergehend deaktiviert werden musste, haben die Entwickler unzählige Verbesserungen in das 13 GB große Update gepackt.

Das Winter-Update für Halo Infinite ist offiziell da und einen Launch-Trailer haben wir euch bereits gestern präsentiert. Die Aktualisierung bringt viele lang erwartete Features mit sich, worüber wir ebenfalls schon mehrfach berichtet haben. Deswegen hier noch einmal kurz und knapp:

Halo Infinite Winter-Update

Kampagne Netzwerk-Ko-Op

24 neue Achievements

Schmiede-Beta

Wiederholung von Missionen

Match XP Beta

Neue Errungenschaften

Kostenloser 30-stufiger Battle Pass

Zwei neue Karten

Neue Playlisten

Neuer Multiplayer-Modus: Covert One-Flag

Zahlreiche Bugfixes

Grafische Verbesserungen in der Kampagne

…

Auch bei der Grafik gibt es einige Anpassungen. So erscheinen die Gesichtsanimationen von Charakteren in der Kampagne jetzt bei allen Frameraten deutlich flüssiger. Die vollständigen Patch Notes könnt ihr euch hier durchlesen, während 343 Industries in diesem Bild die Highlights aufzeigt:

Weitere Informationen: