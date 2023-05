Autor:, in / Halo Infinite

Zum Ende des Season 3 Events „The Site Unseen“, dringt der Vault Lines-Trailer zu Halo Infinite tief in die Akademie ein.

Mit The Site Unseen endete kürzlich das narrative Multiplayer-Event in Season 3: Echoes Within von Halo Infinite.

Dazu veröffentlichte 343 Industries den Cinematic-Trailer „Vault Lines“. Er folgt dem Spartan Dinh in die Tiefen der Akademie, wo Geheimnisse enthüllt werden, während die verbannte KI Iratus ihre Falle stellt.

Mit dem 10-stufigen Event-Pass zu „The Site Unseen“ konnten Spieler eine Reihe von Anpassungsbelohnungen für ihre MIRAGE IIC-Rüstung freischalten.