Halo Infinite: Verbesserte Menü-Ladezeiten, Bugfixes und mehr

343 Industries hat ein 2 GB großes Update für Halo Infinite mit zahlreichen Verbesserungen veröffentlicht, wodurch sich auch die Ladezeiten verbessern. Vor allem die Ladezeiten für die Menüs „Battle Pass“, „Herausforderungen“, „Anpassen“ und „Shop“ wurden verbessert.

Wenn sowohl Battle Pass- als auch Event-Belohnungen im selben Match freigeschaltet werden, erscheinen nun alle freigeschalteten Belohnungen im selben Benachrichtigungsmenü nach dem Match. Außerdem werden in diesen Menüs jetzt durchgängig alle freigeschalteten Gegenstände angezeigt.

Die Ranglisten-Arena-Spielliste wird jetzt durch das Abschließen von 25 Spielen in anderen, nicht ranghohen Spiellisten freigeschaltet. Diese Änderung gilt nicht für Spieler, die vor diesem Update bereits 25 Matches ohne Rang abgeschlossen haben. Aufgrund dieser Änderung erhalten einige Spieler auf älteren Versionen von Halo Infinite bei der Suche in der Ranglisten-Arena-Playlist einen „Unbekannten Fehler“. Ladet dieses Drop Pod-Update herunter, um weiterhin Ranglisten-Arena in der Spielersuche zu spielen.

Ein neues Fireteam Competitive Skill Ranking (CSR)-Limit wurde für die Ranglisten-Spielersuche eingeführt. Die Stabilität der Xbox One wurde verbessert, um die Fälle zu reduzieren, in denen Spieler nicht normal an Matchmaking-Sitzungen teilnehmen. Die kompletten Patch-Notes gibt es hier.