Halo Infinite: Veröffentlichungsdatum wird sehr bald bekannt gegeben

Autor:, in / Halo Infinite

343 Industries ist zu100 Prozent entschlossen, Halo Infinite 2021 zu veröffentlichen und will das Datum sehr bald bekannt geben.

Microsoft und 343 Industries kündigten während der E3 2021 im Juni an, dass Halo Infinite noch in diesem Jahr erscheinen würde, und Xbox-Chef Phil Spencer sagte kurz darauf, dass das Entwicklerteam des Shooters weiterhin an diesem Zeitplan festhält.

Während des Halo Infinite-Entwicklungsupdates, bestätigten Head of Creative Joseph Staten und Community-Direktor Brian Jarrard, dass das genaue Veröffentlichungsdatum des Spiels zwar noch nicht bekannt gegeben wurde, aber definitiv immer noch für Weihnachten 2021 geplant ist. 343 Industries und Microsoft feilen derzeit an den letzten Details, und ein Datum wird laut Staten und Jarrard sehr bald bekannt gegeben.

„Ich möchte zugeben, dass es ein wenig unangenehm ist, dass wir über Dinge sprechen, die kurz vor der Veröffentlichung stehen, und offen gesagt haben wir noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum“, sagte Jarrard. „Aber ich wollte nur noch einmal bestätigen, und wie wir von Phil Spencer gehört haben, hat er vor kurzem eine Anspielung gemacht – dieses Spiel wird definitiv [zu den Feiertagen] erscheinen, wir sind entschlossen, es zu den Feiertagen zu veröffentlichen. Und wir sind ziemlich nah dran, denke ich – wir arbeiten gerade an ein paar Details, was das tatsächliche Datum angeht.“

Staten fügte hinzu: „Das ist absolut korrekt. Wir sind zu 100 Prozent entschlossen, das Spiel noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, sowohl die Kampagne als auch unsere erste Free-to-Play-Multiplayer-Saison. Wir müssen nur noch ein paar Details ausarbeiten, und wir werden sehr bald über unser tatsächliches Veröffentlichungsdatum sprechen.“

Halo Infinite | Development Update – August