Halo Infinite: Vierteilige Videoreihe stellt Schmiede-Funktionen vor

Der erste Teil der neu gestarteten, vierteilige Videoreihe zur kommenden Schmiede-Beta in Halo Infinite, stellt die Baumöglichkeiten des Modus vor.

Im November startete die Schmiede-Beta, die Spielern von Halo Infinite schier unendlich Möglichkeiten bieten soll, um ihrer Kreativität freien Lauf lassen zu können.

Eine neu gestartete, vierteilige Videoserie stellt bereits vor dem Start die grundlegenden Elemente des Modus vor. Neue Tools, brandneue Funktionen und Verbesserungen werden gemeinsam mit den Entwicklern präsentiert.

In der ersten Episode: „Bauen – was kann ich machen und wie mache ich es?“, geben Forge Lead Designer Michael Schorr und Multiplayer Level Designer Cliff Schuldt einen Einblick in die Objektpaletten, neue Funktionen wie die Schaltfläche Rückgängigmachen/Wiederherstellen, die Skalierung von Objekten sowie weitere Elemente des kreativen Bauens.