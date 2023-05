Das Ziel hier war es, die Direktionalität von den Flechette zu verbessern, was eine engere Präzision, aber eine bessere Belohnung für eine gute Platzierung erforderte. Mit doppelt so vielen Flechette, aber einer kürzeren Reichweite und einem engeren Kegel verursachen sie fokussierten, gerichteten Schaden, wo sie platziert werden. Draußen im Freien, weit weg von Feinden, werden sie nicht so effektiv sein wie Splittergranaten. Wenn Sie sie an Wände kleben, die Feinden in der Nähe zugewandt sind, wird der höchstmögliche Schaden zugefügt, der mit einem Schuss tödlich ist, wenn sich ein Spieler direkt vor (oder über) einem befindet.