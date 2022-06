Halo Infinite: Warum das Nahkampf-Desync-Problem im Multiplayer nicht behoben wird

Im Multiplayer von Halo Infinite ist aktuell nicht jeder Schlag ein Treffer. Denn der Shooter wird von einem Desynchronisations-Problem geplagt, welches sich vor allem bei einem Nahkampfangriff bemerkbar macht.

So werden Nahkampfangriffe, die eigentlich den Gegner getroffen haben, nicht registriert. Andersherum kassiert man einen Schlag von Feinden, die aus dem Nichts zu kommen scheinen, wie man auch in diesem Video sehen kann:

Der Grund für das Problem scheint zu sein, dass die Synchronisation zwischen den Spielern und den Servern fehlerhaft ist und einem beispielsweise ein Spieler an einer Position angezeigt wird, an der der gar nicht (mehr) ist.

Und warum wird ein solches Problem nicht von 343 Industries behoben?

Eine Antwort darauf gab Brian Berryhill, aka 343_Taxi, Senior Sandbox Designer, nachdem im Subreddit ein Beitrag dazu Aufmerksamkeit erhalten hatte.

Berryhill dankte dem Ersteller des Threads zunächst. Auch für das beigefügte Video, welches die Probleme aufzeige und von den Entwicklern gerne zur Lösung genutzt wird.

Der Grund, warum man das Problem noch nicht behoben habe, ist, weil die zuständigen Entwickler des Sandbox-Teams derzeit mit anderen Aufgaben am Spiel betraut sind.

„Die Kurzfassung ist, dass die Entwickler, die an diesen Korrekturen arbeiten sollten, für andere Infinite-Arbeiten eingeteilt wurden. Ihre Arbeit hat sich positiv auf unsere UCN-Lösung ausgewirkt, vor allem in Bezug auf Bewegungen (Spieler, Fahrzeuge usw.) auf Objekt-Geräten (Aufzüge, Kolben, Brücken usw.), aber nicht in Bezug auf den Nahkampf und Schüsse „um die Wand“. Diese Entwickler kommen (hoffentlich) bald nach Hause zur Sandbox.“