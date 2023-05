Erfahrt in einem neuen Video zu Halo Infinite, was zuvor in Staffel 1 und Staffel 2 geschah. Also lehnt euch zurück und schaut euch hier eine Zusammenfassung der Ereignisse der letzten beiden Saisons, Season 1: Heroes of Reach und Season 2: Lone Wolves von Halo Infinite an.

Weitere Halo Infinite Videos gibt es hier zu sehen: