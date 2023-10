Halo Infinite: Worauf ihr euch in Saison 5 freuen dürft

Autor:, in / Halo Infinite

Neben neuen Karten, Waffen sowie einem weiteren Battle Pass, dürft ihr euch auf umfangreiche Anpassungen für die Forge in Halo Infinite freuen.

Die fünfte Saison in Halo Infite wird die bisher umfangreichste mit zahlreichen Inhalten! Damit ihr den Überblick behaltet, bevor es am 17. Oktober losgeht, fassen wir die Inhalte der Saison Reckoning noch einmal für euch zusammen.

Halo Infinite – Saison Reckoning

Mit Extraction erhaltet ihr einen komplett neuen Modus, der bereits Spielern von Halo 4 ein Begriff ist.

Mit „Forbidden“ und „Prism“ bekommt ihr zwei komplett neu aufgebaute Mehrspielerkarten.

Der Forge Editor erhält umfangreiche KI-gestützte Werkzeuge, um nicht nur neue Karten, sondern Kampagnen oder Spielmodi zu erstellen.

Über 200 neue Objekte für den Editor, sowie zwei neue Canvas Umgebungen.

Wer den Helden Rang erreicht, darf sich auf die Infinite Mark VI Rüstung freuen.

Ein komplett neuer Battle Pass, der zu einem Teil sogar kostenlos freigespielt werden darf.

Battle Pass Erfahrungspunkte können ab jetzt in jedem Modus gesammelt werden.

Neue Rüstungs und Waffenkombinationen, um euch noch mehr Freiheit zu gewähren.

Im Laufe der Saison werden noch weitere Inhalte hinzugefügt. Freut euch auf Firefight: King of the Hill, ein Repair Kit, was auf dem Schlachtfeld für Reparaturen sorgen wird, sowie neue Operationen. Eine ausführliche Beschreibung der Inhalte könnt ihr hier finden.