Halo Infinite: Wunderschöne Artworks veröffentlicht

Joseph Staten, Creative Chief bei Halo Infinite, hat sich zu Konzeptzeichnungen geäußert, die versehentlich in der Tech Preview-Build veröffentlicht wurden.

„Wir haben versehentlich eine Gruppe von Konzeptkunstdateien in den Tech Preview-Build aufgenommen. Um das klarzustellen: Keines dieser Bilder spoilert die Halo Infinite-Kampagne, die ihr am 8. Dezember spielen könnt. In der Tat haben wir einige dieser Bilder bereits in früheren Blogbeiträgen gezeigt.“