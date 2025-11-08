Halo Infinite: Zehnjahresplan nach nur vier Jahren offiziell beendet

Nach vier Jahren intensiver Weiterentwicklung beendet Halo Studios alias 343 Industries den ursprünglich geplanten Zehnjahresplan für Halo Infinite.
In einem offiziellen Statement dankt das Entwicklerteam der Community für ihre anhaltende Unterstützung und betont, dass das Spiel dank des Feedbacks zu einer lebendigen Plattform für Multiplayer-Schlachten geworden sei.
Trotz des Endes der langfristigen Content-Roadmap wird Halo Infinite weiterhin unterstützt, jedoch ohne neue große Inhalts-Updates.
Mit dem kommenden Operation: Infinite-Event, das am 18. November 2025 startet, erscheint das letzte große Update für den Shooter. Es bringt doppelte Fortschritte beim Karriere-Rang und SP, einen 100-stufigen Operation Pass, acht freischaltbare Rüstungssets, neue Ranglisten-Saisons und über 200 bislang unveröffentlichte Anpassungen im Ingame-Store „The Exchange“.
Laut Halo Studios arbeitet das Studio bereits an mehreren neuen Halo-Titeln, weshalb die Entwickler ihre Ressourcen künftig bündeln wollen. Damit endet für Halo Infinite eine Ära, während der Fokus der Serie wieder auf die Zukunft des Halo-Universums gerichtet wird.
Ich mochte Infinite eigentlich, aber der MP hat mich sowas von
KALT gelassen… Und nun das! 😑
Absolut PEINLICH, möge Gears E Day dasselbe Schicksal erspart bleiben!
Anscheinend wegen der Engine
„Laut Halo Studios arbeitet das Studio bereits an mehreren neuen Halo-Titeln, weshalb die Entwickler ihre Ressourcen künftig bündeln wollen.“
Verständlicher Schritt. Also dann, weiter fleißig arbeiten Halo Studios. Halo Infinite ist fantastisch. Hoffe das es qualitativ so weitergeht 🙂
Besser so, vermutlich. Nicht jedes Spiel eignet sich für solche Pläne und Halo ist „nur“ ein Shooter.
Das Spiel war ansich ganz okay, aber die Karte und das ewige Hin- und Hergerenne um alle Punkte abzuklappern, waren einfach nur ätzend. MP war auch ganz gut, aber ist unterm Strich leider nichts für mich.
Hallo infinite ist ja auch scheiße. Seit Halo 4 ist Halo mehr als tot
Wird auch echt mal Zeit für was Neues bzw. Neues Altes mit dem Remake, hoffentlich wird es was.
Hab es nie online gespielt. Vielleicht jetzt nochmal schnell die letzte saisonnreinachauen