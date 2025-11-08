Halo Infinite: Zehnjahresplan nach nur vier Jahren offiziell beendet

Halo Studios kündigt Ende der großen Content-Updates für Halo Infinite an – Fokus liegt nun auf neuen Halo-Projekten.

Nach vier Jahren intensiver Weiterentwicklung beendet Halo Studios alias 343 Industries den ursprünglich geplanten Zehnjahresplan für Halo Infinite.

In einem offiziellen Statement dankt das Entwicklerteam der Community für ihre anhaltende Unterstützung und betont, dass das Spiel dank des Feedbacks zu einer lebendigen Plattform für Multiplayer-Schlachten geworden sei.

Trotz des Endes der langfristigen Content-Roadmap wird Halo Infinite weiterhin unterstützt, jedoch ohne neue große Inhalts-Updates.

Mit dem kommenden Operation: Infinite-Event, das am 18. November 2025 startet, erscheint das letzte große Update für den Shooter. Es bringt doppelte Fortschritte beim Karriere-Rang und SP, einen 100-stufigen Operation Pass, acht freischaltbare Rüstungssets, neue Ranglisten-Saisons und über 200 bislang unveröffentlichte Anpassungen im Ingame-Store „The Exchange“.

Laut Halo Studios arbeitet das Studio bereits an mehreren neuen Halo-Titeln, weshalb die Entwickler ihre Ressourcen künftig bündeln wollen. Damit endet für Halo Infinite eine Ära, während der Fokus der Serie wieder auf die Zukunft des Halo-Universums gerichtet wird.