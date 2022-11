Halo Infinite: Zusammen gegen die Brute auf dem Zeta Ring

Autor:, in / Halo Infinite

Das Halo Infinite Winter Update ist da und endlich können wir zusammen mit unserem besten Gamer Freund den Halo Ring Zeta einnehmen. 2 Jahre nach Release ist es endlich so weit, wir können uns zusammen mit bis zu 3 weiteren Freunden ins Abenteuer des Master Chiefs stürzen. In einem Video haben wir euch mal ein bisschen Gameplay eingepackt, damit ihr seht wie verrückt es werden kann.

Also ran ans Video und habt Spaß. Spielt ihr lieber Solo oder doch mit Freunden im Koop? Was ist euer lieblings Koop-Spiel? Und auf welches bald erscheinende freut ihr euch noch? Halo Infinite ist im Xbox Game Pass Abo enthalten. Ihr könnt also direkt loslegen!

