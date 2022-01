Halo Infinite: Zweit bestverkauftes Spiel im Dezember in den USA

Halo Infinite landete im Dezember bei den am besten verkauften Videospielen auf Platz Zwei in den USA.

Der Dezember hat bedingt durch das Weihnachtsgeschäft bei Videospielen wieder ordentlich die Kassen klingeln lassen.

Dem Analysten Mat Piscatella liegen dazu jetzt die Ranglisten für verkaufte Software in den USA für den Monat Dezember der NPD vor.

Demnach war Halo Infinite das zweit bestverkaufte Spiel im Dezember und das am meisten verkaufte Spiel für die Xbox-Plattform. Der Shooter von 343 Industries führte zudem die Verkaufszahlen unter den erfassten Spielen auf dem PC an.

Nicht vom Thron zu stoßen war erneut Call of Duty. Im Dezember war Call of Duty: Vanguard das meistverkaufte Spiel in den USA. Gemessen in Dollar-Umsätzen war Vanguard sogar das 13. Spiel in Folge unter den meistverkauften Videospiel-Franchisen.

Weitere Microsoft-Spiele in der Top 20-Liste der NPD sind Minecraft auf Platz 13 und Forza Horizon 5 auf Platz 16.

Liste der meistverkauften Spiele im Dezember 2021 (USA)

Call of Duty: Vanguard Halo Infinite Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl Madden NFL 22 Battlefield 2042 Mario Kart 8 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mario Party Superstars NBA 2K22 Animal Crossing: New Horizons FIFA 22 Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Far Cry 6 Just Dance 2022 Forza Horizon 5 Marvel’s Guardians of the Galaxy Ghost of Tsushima Super Mario 3D World The Legend of Zelda: Breath of the Wild

