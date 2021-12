Halo Infinite: Zwölf mögliche neue Spielmodi geleakt

Neue Spielmodi für den Multiplayer von Halo Infinite könnten anhand von Medaillen vorzeitig enthüllt worden sein. HaloNoticiasMX entdeckte die Medaillen per Datamining.

Demnach könnte 343 Industries in Zukunft Spielmodi wie Zombie Slayer, Signal Block, Interception und mehr den verfügbaren Spielmodi des Shooters hinzufügen.

Diese Spielmodi will HaloNoticiasMX aufgedeckt haben:

[THREAD] New Halo Infinite Medals. 1/3

– Zombie Slayer

– Clash Of Kings

– Reclaimer

– The Sickness#HaloInfinite pic.twitter.com/t5TYntejWG

— Halo Infinite News & Leaks ❄ (@HaloNoticiasMX) December 27, 2021