Halo: Kampf um die Zukunft: Diesen beeindruckenden Warthog-Trickshot müsst ihr gesehen haben

Das ein Trickshot nicht immer aus diversen Drehungen, Waffenwechseln und anschließendem Sniper-Kopfschuss bestehen muss, zeigt der Youtuber Mint Blitz in seinem neuen Video zu Halo: Kampf um die Zukunft.

Der 20 Sekunden lange Clip mit dem Titel „What 10000 Hours of Halo CE REALLY Looks Like“ zeigt Mint Blitz, wie er per Sprengung eines Warthog mithilfe einer Granate und einer Plasma-Granate sowie perfektem Timing gleich zwei Banshees auf einmal vom Himmel holt.