Halo: Kampf um die Zukunft: Franchise wird 21 Jahre alt

Microsoft und 343 Industries geben bekannt, dass Halo heute 21 Jahre alt wird. Dazu gab es folgende Botschaft: „Ich glaube, wir fangen gerade erst an“.

"I think we're just getting started…"

Happy Birthday, Halo: Combat Evolved! 🎉 pic.twitter.com/XjNbqzgLLD

— Halo (@Halo) November 15, 2022