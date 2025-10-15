Halo: Kampf um die Zukunft: Gerücht: Sprint und modernes Gameplay im Remake

Das Remake von Halo: Kampf um die Zukunft soll moderne Sprint- und Gameplay-Mechaniken haben.

Virtuos Studio soll angeblich an einem Remake von Halo: Kampf um die Zukunft, dem ersten Teil der legendären Halo-Franchise arbeiten. Wir hatten von dem Gerücht schon Anfang Oktober berichtet.

Laut Halo Leaks auf X soll das Remake definitiv Spring- und moderne Spielmechaniken spendiert bekommen.

Der Insider ist davon auch überzeugt, dass das Gameplay dem aus dem Multiplayer von Halo 7 ähneln wird. Ein neuer Teil wurde bisher nicht angekündigt.

Welche Ausmaße das Remake haben wird, wird in einem weiteren Beitrag von Halo Leaks deutlich. So behauptet er, dass es ein vollständiges Remake, ähnlich der Resident Evil-Remakes, werde.

Ob was an den Gerüchten dran ist, wird sich vielleicht schon am 24. Oktober zeigen, wenn das Deep Dive Panel von Halo Studios im Rahmen des Halo World Championships stattfindet.