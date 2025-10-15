Halo: Kampf um die Zukunft: Gerücht: Sprint und modernes Gameplay im Remake

Virtuos Studio soll angeblich an einem Remake von Halo: Kampf um die Zukunft, dem ersten Teil der legendären Halo-Franchise arbeiten. Wir hatten von dem Gerücht schon Anfang Oktober berichtet.
Laut Halo Leaks auf X soll das Remake definitiv Spring- und moderne Spielmechaniken spendiert bekommen.
Der Insider ist davon auch überzeugt, dass das Gameplay dem aus dem Multiplayer von Halo 7 ähneln wird. Ein neuer Teil wurde bisher nicht angekündigt.
Welche Ausmaße das Remake haben wird, wird in einem weiteren Beitrag von Halo Leaks deutlich. So behauptet er, dass es ein vollständiges Remake, ähnlich der Resident Evil-Remakes, werde.
Ob was an den Gerüchten dran ist, wird sich vielleicht schon am 24. Oktober zeigen, wenn das Deep Dive Panel von Halo Studios im Rahmen des Halo World Championships stattfindet.
Sprinten hat schon bei den neueren Halos das Halofeeling rausgenommen, ich brauche es nicht, aber ich habe dadrauf kein Einfluss…
Würde es eh nicht kaufen…diese Remake/Remaster Flut nervt einfach nur noch…
Man muss die cod-spieler abholen. Die haben es immer eilig 🤣
Da heut zu Tage alles schnell schnell gehen muss, wird das mit dem sprinten leider stimmen 🤔
Um Gottes willen. Bitte verschlimmbessert das Remake nicht 🫣
Ich freue mich drauf aber denke es wird vom gunplay unser Schnelligkeit infinite ähneln.
💚
Halo ist völlig zurecht eine 10 Mrd Dollar IP.
Freue mich sowohl auf das Remake von Teil 1 wie auch dem Nachfolger, Teil 7 😎
Weiß nicht warum so viele dagegen sind…..Spiele sterben und können irgendwann nicht mehr gespielt werden….also warum nicht nochmal neue rausbringen….meine Tochter hat noch nie was von Halo gespielt und die Werbung für Halo Spiele ist aber auch naja nicht existent……ich will nie wider Spiele ohne laufen oder springen spielen müssen….grade bei Halo war das super nervig und träge…deswegen war COD ja so erfolgreich…schnelle Bewegung rutschen klettern
Ich hab Bock drauf. Hoffentlich wird es gut. So ein moderner Touch fut der Serie gut.