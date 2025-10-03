Halo: Kampf um die Zukunft: Remake soll bei Virtuos Studio in Arbeit sein

Aktuell sorgt ein neues Gerücht in der Gaming-Community für Aufsehen: Demnach soll ein Halo Combat Evolved Remake in Entwicklung sein. Laut Berichten aus Insider-Kreisen ist Virtuos Studio, das zuletzt am Oblivion Remastered beteiligt war, als Co-Entwickler involviert.
Eine offizielle Bestätigung von Microsoft oder Halo Studios liegt bisher nicht vor.
Falls sich das Gerücht bewahrheitet, könnte einer der bedeutendsten Shooter-Klassiker der Spielegeschichte in moderner Form zurückkehren. Halo Combat Evolved erschien ursprünglich 2001 und gilt bis heute als Meilenstein für die Xbox-Marke. Das Spiel hat bereits eine Auffrischung mit der Anniversary Edition erhalten.
Ein weiteres Remake würde sowohl technisch als auch spielerisch auf den neuesten Stand gebracht werden und könnte neue Fans ebenso wie langjährige Spieler ansprechen. Ebenso würde dies die Tür für eine Veröffentlichung auf der PlayStation 5 öffnen.
Virtuos Studio ist bekannt für seine Arbeit an Remasters und Remakes, darunter hochkarätige Projekte für Rollenspiel- und Action-Reihen. Dies verstärkt die Spekulationen, dass ein mögliches Halo Combat Evolved Remake tatsächlich realisiert werden könnte.
Da bisher keine offiziellen Details zu Plattformen, Release oder Gameplay-Anpassungen vorliegen, bleibt es vorerst bei einem Gerücht. Die Diskussionen in der Community zeigen jedoch, dass das Interesse an einer Neuauflage des ikonischen Shooters ungebrochen groß ist.
2001er Remake oder Remaster brauch ich wirklich nicht. siehe Gears Reloadet,
Will was neues
Macht Sinn, denn so führt man die PS User an Halo ran und das macht in einer modernen Form mehr her, als mit einem Remaster.
Ich erwarte dann mal technische Probleme… Immerhin war es dieses Jahr bei 2 von 2 Spielen der Fall.
Ich erwarte bei dieser Auftragsarbeit leider bleibende technische Probleme 🤮
Dann sollen sie aber ein gutes Remake machen, manche Levels sind wirklich schlecht gealtert und brauchen eine Auffrischung.
Du sprichst wahrscheinlich von der Bibliothek, die ist damals schon nervig gewesen 😅
Ich habe die Bibliothek eigentlich genossen mit der Shotgun und den Atombomben-Handgranaten. 😂
Virtous ist wenigstens gut, die haben das Oblivion Remaster gemacht aber Halo hat doch schonmal eine Politur bekommen und da sag ich mal, ist ähnlich wie bei Gears 1, wäre nicht nötig gewesen, zumal wir wahrscheinlich auch keine deutsche Vertonung bekommen wie bei Oblivion.
Oblivion hat leider bleibende CPU Performance Probleme. Da wird nix mehr gefixt. Wenn Ruckler nicht stören. Okay.
Für mich leider Totalschrott.
Technisch auf dem neuesten Stand?
🤬 Fuuuuuuuuu*k!!!!!!!1!
Eine bescheidenere Nachricht (auch wenn es nur ein Gerücht ist) hätte nach der Preiserhöhung nicht kommen können.
Das Remake von Oblivion ist schon eine Diashow. So ein Dreck. Ich bin gerade richtig angep*sst (Da gehört kein „A“ an die Stelle des Sterns!).
Wenn es wenigstens nur zu Release so schlecht laufen würde. Aber Oblivion bleibt ja scheinbar so ein Schrott…
Dann halt noch ein Remake, das es nicht gibt…
…so. Jetzt durchatmen und abwarten, was die Realität bringt.
Wooooohhzaaaaaah 😂
Nur her damit. Wäre Day One dabei😎😎😎
Wäre schon das zweite Spiel welches ein Remaster erhält, wo es doch schon eines gibt.
Nimmt ja langsam Last of Us Dimensionen an.
Statt so unnötige Remaster zu bringen, sollte man lieber mal mehr Entwickler an Spielen wie TES 6 und Fable bezahlen und einstellen, damit diese Spiele auch noch zu unseren Lebzeiten erscheinen.
Ein ganz neuer Ableger wär mir zwar lieber, zum Remake sag ich aber auch nicht ein. Wird mal wieder Zeit für was Neues von Halo.
Ist wahrscheinlich dann nur für Ultimate direkt erhältlich. Bin dann erstmal raus. Für ein Remake würde ich auch keinen vollen Preis bezahlen.