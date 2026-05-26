Halo Next: Canceled MMO „Titan“ sollte riesiges Online-Spiel im Forerunner-Zeitalter werden

Neue Details zum eingestellten Halo-MMO „Titan“ geben Einblick in ein ambitioniertes Online-Projekt von Microsoft und Ensemble Studios.

Ein ehemaliger Entwickler von DOOM hat neue Details zu einem eingestellten MMO-Projekt im Halo-Universum enthüllt. Das Projekt mit dem Codenamen „Titan“ befand sich offenbar über längere Zeit in Entwicklung, wurde jedoch nie veröffentlicht.

Das geplante Spiel wurde von Ensemble Studios entwickelt und sollte tief in der Halo-Lore angesiedelt sein.

Die Handlung war Tausende Jahre vor den bekannten Ereignissen der Hauptreihe angesetzt und konzentrierte sich auf die Forerunner sowie den Konflikt mit dem Covenant.

Spieler hätten laut den neuen Informationen verschiedene Fraktionen wählen können, darunter unterschiedliche Spezies und Klassen innerhalb einer großen Online-Welt. Ziel war ein umfangreiches MMO-Erlebnis im Halo-Universum mit Missionssystemen, eigenen Gebieten und RPG-Elementen.

Besonders weit fortgeschritten soll die Entwicklung bereits gewesen sein. Laut Aussagen des Entwicklers waren unter anderem Missionen, Umgebungen, spielbare Rassen sowie grundlegende Gameplay-Systeme bereits implementiert.

Eine der ungewöhnlicheren Ideen war eine Art von Menschen, die aus Hard-Light-Strukturen bestehen sollten. Dieses Konzept weist Parallelen zu späteren Elementen aus Halo 4 auf. Auch der Flood sollte im Spiel vorkommen, jedoch nicht als spielbare Fraktion.

Das Projekt wurde schließlich eingestellt, nachdem Ensemble Studios im Jahr 2009 geschlossen wurde. Gründe für die endgültige Einstellung wurden nie offiziell im Detail kommuniziert.

Rückblickend bezeichnet der Entwickler die Einstellung des Projekts als große verpasste Chance für die Marke Halo und sieht darin ein Konzept mit erheblichem Potenzial für ein modernes Online-Spiel.