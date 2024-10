Halo Next: Mehrere neue Spiele in der Unreal Engine 5 in Arbeit

Am Wochenende kündigte 343 Industries an, fortan unter dem Namen Halo Studios zu agieren.

Doch das war längst nicht alles: Neue Halo-Spiele entstehen künftig nicht mehr in der Slipspace Engine, sondern in der Unreal Engine 5 von Epic Games.

Fans dürften sich aber noch mehr darüber freuen, dass sich gleich mehrere Projekte zu Halo in der Entwicklung befinden.

„Für Halo bricht eine neue Ära an. Diese neuen Visuals wurden mit der Unreal Engine 5 erstellt – und wir haben festgelegt, dass alle zukünftigen Halo-Projekte die Engine verwenden werden und dass sich mehrere neue Spiele mit dieser Engine in Entwicklung befinden“, heißt es in einem Artikel auf Xbox Wire.