Halo Next: Nächstes Hauptspiel soll Xbox-exklusiv erscheinen

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass das nächste Halo-Hauptspiel exklusiv für Xbox erscheinen wird.

Während Microsoft in den vergangenen Jahren zunehmend Xbox-Spiele auf weitere Plattformen gebracht hat, könnte ausgerechnet eine der wichtigsten Marken des Unternehmens eine doppelte Ausnahme bilden.

Zuerst erscheint Halo: Campaign Evolved neben Xbox und PC auch für PlayStation 5. Danach sollen alle künftigen Teile wieder exklusiv für Xbox veröffentlicht werden.

Einem neuen Bericht zufolge soll das nächste Hauptspiel der Halo-Reihe exklusiv für Xbox erscheinen und die neue Exklusiv-Strategie untermauern.

Die Information stammt von Brancheninsider Jez Corden. Seinen Angaben zufolge wächst innerhalb der Branche die Überzeugung, dass der nächste große Halo-Titel nicht für konkurrierende Plattformen veröffentlicht werden soll.

Corden geht davon aus, dass das Xbox-Management den Stellenwert von Master Chief als Symbolfigur der Marke Xbox besonders hoch einschätzt. Demnach soll der ikonische Spartaner auch künftig eine wichtige Rolle dabei spielen, den Wert und die Attraktivität der Xbox-Plattform zu stärken.

Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder Halo Studios liegt derzeit nicht vor. Entsprechend handelt es sich bislang um ein Gerücht, das mit Vorsicht betrachtet werden sollte.

Die Spekulationen sind vor allem deshalb interessant, weil Microsoft zuletzt mehrere ehemals exklusive Titel für andere Plattformen angekündigt oder veröffentlicht hat. Sollte Halo tatsächlich in Zukunft wieder Xbox-exklusiv bleiben, würde dies auf eine Sonderstellung der Reihe innerhalb des Xbox-Portfolios hindeuten.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt jedoch offen, welche Plattformstrategie Microsoft für das nächste Halo-Hauptspiel tatsächlich verfolgen wird.