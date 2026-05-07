Halo Next: Neue Leaks zum nächsten großen Kampagnen-Ableger nach Halo Infinite

Neue Leaks zu Halo Next enthüllen frühere Story-Pläne und die mögliche Ausrichtung der Kampagne nach Halo Infinite.

Neue Informationen und ein aktueller Leak von Rebs Gaming geben weitere Einblicke in die Entwicklung von Halo Next, der nächsten großen Kampagne innerhalb der Halo-Reihe, die derzeit bei Halo Studios in Arbeit und als direkte Fortsetzung der Kampagnenstruktur nach Halo Infinite sein könnte.

Laut den neuen Angaben befindet sich das Projekt bereits seit 2022 in Entwicklung und wurde intern über längere Zeit als „Campaign Next“ bezeichnet. Bereits vor den Umstrukturierungen und Entlassungen Anfang 2023 soll das Projekt bei 343 Industries unter der Leitung von Joe Staten aktiv vorangetrieben worden sein.

Im Zentrum der ursprünglichen Planungen stand dabei die neue Spezies der „Endless“ (Xalanyn), die erstmals am Ende von Halo Infinite eingeführt wurde.

Laut der Quelle war Joe Staten dabei klar in seiner Ausrichtung und soll entschieden haben, die bekannte Bedrohung durch den Flood bewusst aus dem neuen Projekt herauszuhalten, um den Fokus stärker auf die mysteriösen Endless zu legen.

Die interne Bezeichnung „Campaign Next“ tauchte laut Bericht auch in einem unternehmensweiten Microsoft-Teams-Meeting auf, was mit aktuellen Stellenausschreibungen von Halo Studios übereinstimmt. Dort wird ein Narrative Director gesucht, der eine zusammenhängende und einprägsame Kampagne für ein Projekt mit dem Codenamen „Halo Next“ verantworten soll.

Ziel ist es, eine vollständige und emotional erzählte Geschichte zu liefern, die sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans anspricht.

Rebs Gaming weist jedoch darauf hin, dass unklar ist, ob die aktuelle Führung bei Halo Studios diese ursprüngliche Vision von Joe Staten weiterhin verfolgt.

Besonders im Hinblick auf die Story-Entwicklung rund um die Endless könnte es Änderungen geben.

Als zusätzlicher Kontext wird auf den neuen Halo-Roman „Halo: Edge of Dawn“ verwiesen, der die Handlung von Halo Infinite direkt fortsetzt und möglicherweise eine alternative erzählerische Richtung andeutet.

Ob und wie stark sich die finale Version von Halo Next von den ursprünglichen Plänen unterscheidet, bleibt derzeit offen.