Halo Next: PvE-Extraction-Shooter war 2023 in Entwicklung – Gerücht

Nach dem gescheiterten Battle-Royale-Projekt „Tatanka“ soll vor Jahren unter dem Namen „Eker“ an einem PvE-Extraction-Shooter gearbeitet worden sein.

Ein neuer Bericht von Mr Rebs liefert frische, jedoch nicht offiziell bestätigte Einblicke in das früher geplante Battle-Royale-Projekt im Halo-Universum. Dabei steht vor allem der Codename „Tatanka“ im Fokus, der ursprünglich mit einem möglichen Battle-Royale-Modus für Halo Infinite in Verbindung gebracht wurde.

Laut dem Bericht handelte es sich bei „Tatanka“ nicht nur um einen klassischen Multiplayer-Modus, sondern um ein separates Spielerlebnis, das von Certain Affinity gemeinsam mit 343 Industries (heute Halo Studios) entwickelt wurde. Als technische Grundlage kam dabei die Slipspace Engine zum Einsatz, die inzwischen nicht mehr aktiv genutzt wird.

Geplant war demnach ein Battle-Royale-Szenario mit Karten, die von bekannten Halo-Schauplätzen wie Blood Gulch und Valhalla inspiriert sind. Spieler sollten per Drop Pods in die Spielwelt einsteigen und sich dort in klassischen Survival-Runden behaupten.

Das Projekt wurde mittlerweile eingestellt, da das Battle-Royale-Konzept intern nicht überzeugte und sich das Genre zunehmend als überfüllt herausstellte. Einige Elemente sollen zwar funktioniert haben, insgesamt habe das Konzept jedoch nicht vollständig überzeugen können.

Die Entwicklung wurde demnach im Jahr 2022 pausiert und später in das Projekt „Eker“ überführt, das auf die Unreal Engine umgestellt wurde – im Rahmen der allgemeinen technischen Neuausrichtung der Halo-Reihe, zu der auch Projekte wie „Foundry“ und „Halo: Campaign Evolved“ gehören.

„Project Eker“ wird im Bericht als PvE-Extraction-Shooter beschrieben, dessen letzter bestätigter Entwicklungsstand aus dem Jahr 2023 stammt. Der aktuelle Status ist jedoch unklar.

Während einige Quellen darauf hinweisen, dass es sich inzwischen um ein eigenständiges Multiplayer-Projekt handeln könnte, wird auch spekuliert, dass „Eker“ in das nächste Hauptspiel der Reihe integriert wurde, möglicherweise in „Halo 7“.

Damit bleibt die Zukunft des Projekts weiterhin offen, da keine offiziellen Angaben von den beteiligten Studios vorliegen und die Informationen ausschließlich auf aktuellen Leaks basieren.