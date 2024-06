Halo: Reach: Ex-Produzent sieht Vorteile im Live-Service-Modell

Natürlich kann man darüber streiten, welches Modell tatsächlich besser ist, und jeder hat dahingehend auch andere Vorlieben. Laut Joe Tung, der einst bei Destiny und Halo: Reach als Produzent tätig war, hat das Live-Service-Modell die Nase vorn. Er sieht in eben jenem Modell sowohl für die Entwickler als auch für die Spieler Vorteile.

Gegenüber PC Gamer erklärte Tung, dass er bei einem in sich geschlossenen Spiel ohne Live Service stets das Gefühl gehabt habe, in seinen Entscheidungen zum Leidwesen der Spieler eingeschränkt zu werden.

Stattdessen drehe sich immer alles nur um die Frage, wie man in den ersten 48 Stunden möglichst viele Einheiten verkaufen könne.

Das Live-Service-Modell sei dahingehend deutlich langfristiger ausgelegt. Man könne sich Gedanken dazu machen, was langfristig im Interesse der Spieler ebenso sei wie im Interesse des Unternehmens. Man könne einfach die viel, viel besseren Entscheidungen treffen.

Tung sprach dabei auch über die inzwischen eingestellte E3 und darüber, wie in vielen Fällen unglaublich viel Material gezeigt wurde, das die Spieler dann niemals in die Finger bekommen würden. Es sei, als hätte man einfach versucht, möglichst viel Material zur E3 zeigen zu können, um eine Show abzuziehen und Hype aufzubauen, denn dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, vor dem Start des Spiels mit der Community in Kontakt zu treten. Er möchte deshalb gar nicht darüber nachdenken, wie viel von dem gezeigten E3-Material geschnitten wurde, weil es sich um halbgare Ideen gehandelt habe. Das wiederum sei zum Ärger derjenigen geschehen, die viel Zeit und Mühe in das besagte Material gesteckt hätten.

Das Live-Service-Modell nehme den Druck aus dem Prozess, so Tung, da die Entwickler die Spiele auch nach dem Start noch weiterentwickeln und sich mit dem Publikum austauschen könnten. Entsprechend sei das Live-Service-Modell deutlich besser als die Option, ein Spiel fix und fertig auf den Markt zu werfen.