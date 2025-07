Halo Studios: Angespannte Atmosphäre und Entlassungen – Bericht

Neben Turn 10, King, The Initiative, ZeniMax und anderen, ist auch Halo Studios von der jüngsten Welle von Entlassungen betroffen.

Beim Entwickler der Halo Franchise sollen 5 Menschen ihren Job verloren haben, wie Engadget erfahren haben will.

Nach der Einladung zu einer Besprechung mit Führungskräften, mussten die Betroffenen zwei Stunden warten, ehe die Team-Konferenz begann, in der sie als Gründe im Grunde das gesagt bekamen, was Phil Spencer zuvor an diesem Tag in seiner internen Mail schrieb.

Ein Mitarbeiter sagte über die Mail von Spencer: „Ich persönlich bin stinksauer, dass Phil in seiner E-Mail an uns damit geprahlt hat, dass dies das profitabelste Jahr aller Zeiten für Xbox war, und gleichzeitig den Hebel für die Entlassungen gezogen hat. Ich war mir nicht sicher, auf welchen Teil davon ich stolz sein sollte.”

Halo Studios arbeitet unter anderem am nächsten Hauptteil der Franchise mit dem Master Chief.

Über die Stimmung beim Entwickler hieß es zudem auf ein Projekt bezogen, welches kürzlich in die Krise geraten war: „Ich glaube, niemand ist derzeit wirklich zufrieden mit der Qualität des Produkts“, sagten sie. „Es gab viele Spannungen und aufmunternde Gespräche, um die Leute zu motivieren, das Spiel fertigzustellen.“