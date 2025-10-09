Halo Studios: Art Director geht nach 17 Jahren

Kriselt es weiter bei Halo Studios? Art Director Glenn Israel geht nach 17 Jahren.

Die angespannte Atmosphäre bei Halo Studios (ehemals 343 Industries) scheint sich nach dem Bericht im Juli weiter angespannt zu haben.

Nach über 17 Jahren Art Director Glenn Israel Halo Studios verlassen. Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Allerdings lässt ein Beitrag auf LinkedIn auf deutliche Probleme hinter den Kulissen schließen.

Im Karrierenetzwerk setzte Israel davon in Kenntnis, nicht mehr am Halo-Universum beteiligt zu sein.

Wie es dazu kam, darüber will er erst im nächsten Jahr sprechen „wenn es absolut sicher ist, vollständig zu erzählen“, heißt es dazu.

In einer Botschaft spricht er dann über den freien Willen und dass Reichtum und Macht es nicht Wert seien, dafür seine Prinzipien aufzugeben.

Lest hier sein ganzes Statement:

„Nach siebzehn langen Jahren bin ich ab heute offiziell nicht mehr am Halo-Universum beteiligt. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, aber ich habe vor, diese Geschichte nächstes Jahr, wenn es absolut sicher ist, vollständig zu erzählen. In der Zwischenzeit habe ich eine Botschaft für alle, die sie hören müssen.“ „Ich weiß, dass die Lage in unserer Branche düster erscheint, aber vergesst niemals, dass ihr *frei wählen könnt*. Keine Illusion von Sicherheit und kein Versprechen von Reichtum, Ruhm oder Macht ist es wert, eure Gesundheit, eure Würde, eure Ethik oder eure Werte dafür aufzugeben – und niemand kann euch dazu zwingen. Bleibt stark, sammelt bei Bedarf Beweise und findet euren Platz im Leben.“ „Wie immer bin ich für euch da, wenn ihr jemanden zum Reden braucht.“

Laut dem Halo-Insider Rebs soll es beim Studio Führungsprobleme geben. Angeblich sei vom originalen neunköpfigen Art Team von Halo Infinite nur noch Donnie Tayler übrig.

Im letzten Monat erst verließ mit Game Chief of Staff Melissa Boon schon eine hochrangige Führungsraft das Unternehmen, was in den meisten Fällen kein gutes Zeichen ist.