Halo Studios: Datamining deutet Halo-Veröffentlichung für PlayStation an

API-Fund legt nahe: Halo könnte bald auf der PlayStation spielbar sein und startet womöglich bald mit einer ersten Beta.

Ein aktueller Datamining-Fund hat Hinweise darauf geliefert, dass mindestens ein Halo-Titel mit PlayStation-Kompatibilität in der API gelistet ist.

Die Informationen stammen von dem bekannten Dataminer grunt.api, der bereits in der Vergangenheit korrekte Vorhersagen zur Halo-Reihe getroffen hat. Unterstützt wird die Analyse durch RebsGaming, einem Content Creator, der regelmäßig über Entwicklungen rund um Halo berichtet.

In der API wurden zwei Einträge entdeckt, die auf ein neues Halo-Spiel und dessen Beta-Version hindeuten. Beide sollen mit PlayStation kompatibel sein und könnten mit dem Projekt „Ekur“ in Verbindung stehen, einem Multiplayer-Titel, der von Certain Affinity entwickelt wird und auf Unreal Engine 5 basiert.

Dieses Projekt entstand aus dem ursprünglich geplanten Battle-Royale-Modus „Tatanka“ für Halo Infinite, der später als eigenständiges Spiel weiterentwickelt wurde – wenn die Gerüchte stimmen!

Zusätzliche Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung ergeben sich aus der Verknüpfung mit Microsofts PlayFab-Plattform, die Funktionen wie Crossplay und plattformübergreifende Fortschrittsübernahme unterstützt.

Auch wenn es bislang keine offizielle Bestätigung von Xbox, PlayStation oder Halo Studios gibt, passt die Entdeckung zu Microsofts Strategie, exklusive Titel zunehmend auch auf anderen Plattformen verfügbar zu machen.

Die Community spekuliert darüber, ob es sich bei dem möglichen Release um ein Remake von Halo: Combat Evolved, Halo Infinite oder um das neue Multiplayer-Spiel handelt.

Eine Ankündigung könnte beim Halo World Championship 2025 im Oktober erfolgen, bei dem weitere Informationen zur Zukunft der Serie erwartet werden.