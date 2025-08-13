Halo Studios: Datamining deutet Halo-Veröffentlichung für PlayStation an

Ein aktueller Datamining-Fund hat Hinweise darauf geliefert, dass mindestens ein Halo-Titel mit PlayStation-Kompatibilität in der API gelistet ist.
Die Informationen stammen von dem bekannten Dataminer grunt.api, der bereits in der Vergangenheit korrekte Vorhersagen zur Halo-Reihe getroffen hat. Unterstützt wird die Analyse durch RebsGaming, einem Content Creator, der regelmäßig über Entwicklungen rund um Halo berichtet.
In der API wurden zwei Einträge entdeckt, die auf ein neues Halo-Spiel und dessen Beta-Version hindeuten. Beide sollen mit PlayStation kompatibel sein und könnten mit dem Projekt „Ekur“ in Verbindung stehen, einem Multiplayer-Titel, der von Certain Affinity entwickelt wird und auf Unreal Engine 5 basiert.
Dieses Projekt entstand aus dem ursprünglich geplanten Battle-Royale-Modus „Tatanka“ für Halo Infinite, der später als eigenständiges Spiel weiterentwickelt wurde – wenn die Gerüchte stimmen!
Zusätzliche Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung ergeben sich aus der Verknüpfung mit Microsofts PlayFab-Plattform, die Funktionen wie Crossplay und plattformübergreifende Fortschrittsübernahme unterstützt.
Auch wenn es bislang keine offizielle Bestätigung von Xbox, PlayStation oder Halo Studios gibt, passt die Entdeckung zu Microsofts Strategie, exklusive Titel zunehmend auch auf anderen Plattformen verfügbar zu machen.
Die Community spekuliert darüber, ob es sich bei dem möglichen Release um ein Remake von Halo: Combat Evolved, Halo Infinite oder um das neue Multiplayer-Spiel handelt.
Eine Ankündigung könnte beim Halo World Championship 2025 im Oktober erfolgen, bei dem weitere Informationen zur Zukunft der Serie erwartet werden.
Könnte die MCC sein.
Ein Remake von Teil 1 oder ein gänzlich neuer Teil, wird wenn überhaupt zeitversetzt für PS erscheinen.
Naaaaa, nicht doch.
Schön jeden Titel einzeln in der UE aufhübschen und pro Titel die Scheinchen kassieren 😄
Bin gespannt, wie sie das wohl handhaben. Halo Infinite war nicht mehr als ganz nett und die wirklich guten Halos sind alt.
Halo 1 mit Sprint und ohne MP. Fertig ✌🏼
Die Marke Halo braucht unbedingt nen Push. Das hat so endlos Potential.😎
War/ist doch nur eine Frage der Zeit.
Wird sehr wahrscheinlich die MCC werden und irgendwann folgen dann Halo 5 & Infinite
Für den Multiplayer sind neue Spieler immer willkommen.
Nachdem man auf der PS mit Halo Infinite den besten Story Egoshooter der letzten 5-10 Jahre verpasst hat, können sich die PSler ziemlich sicher auf die nächste Kampagne freuen.
Bin gespannt, was im Oktober angekündigt wird. Halo CE Remake, ein eigenständiges Halo MP Spiel, der Infinite Nachfolger?
Ich habe Halo Infinite auf der Series X durchgespielt und fand es war besser als sein Ruf. Auch wenn die Kampagne mehr Abwechslung bei den Biomen hätte vertragen können.
Story war ok aber fand jetzt nicht das es der Beste Story Shooter der letzten 5-10 Jahre war ^^
Ja, es hätte noch besser werden können. Zum Beispiel durch mehr Biome oder so was wie einen Scarab Kampf.👍
Auch ohne dem ist es für mich aber der beste Story Egoshooter seit sehr langer Zeit. Wolfenstein 2, Doom Eternal und The Dark Ages, Titanfall 2, Metro Exodus, Deathloop sind auch sehr gut bewertete Egoshooter, aber keiner von denen kommt an die Story-Kampagne von Infinite ran.
Invinite war mein erstes Halo. Aber ich fand es eher mittelmäßig.
Bei Teil 6 erst einsteigen, ist aus Story Sicht natürlich sehr problematisch. In Infinite gibt es viele Bezüge auf frühere Ereignisse, die man somit nicht versteht. Man versteht zB. auch nicht die massive Bedeutung der neuen Spezies usw., deren Existenz Auswirkung auf das gesamte Universum haben kann.
So ist es dann schon schwieriger die Begeisterung zu verstehen, wenn man storytechnisch dadurch gar nicht mitgenommen wird.
Meins auch, ich war immer begeistert von Halo, von dem was ich so gesehen habe, hab mir einen Ruck gegeben und mir damals ne Series X gekauft, vielleicht war es ein Fehler mit Infinite anzufangen, aber ich war herbe derbe enttäuscht, der Multiplayer war gar nicht so schlecht, aber irgendwie tot, vielleicht war es einfach zur falsche Zeit, würde es begrüßen auf Playstation zu sehen, also wegen dem Multiplayer hauptsächlich, nur es darf nicht zeitgleich zu Marathon kommen, Marathon hat es jetzt schon schwer genug, Halo wäre der Gnadenstoß, alleine schon wegen dem Namen. Ms wäre gut beraten, einen fetten und perfekt spielbaren Multiplayer hinzublättern, die würden Kohle ohne Ende machen und direkt gleichzeitig der Marke einen Riesenpush geben.
Wenn du die Master Chief Collection vorher gekannt hättest wärst du noch mehr enttäuscht gewesen. Infinite lässt öfters mal in den Missionen seine Halo DNA durchscheinen aber alles Drumherum ist maximal mittelmäßig und langweilig.
Was ist so der beste Teil von Halo aus eurer Sicht? Wo man sagen würde „die Playstationspieler sollten den Teil zocken um umgehauen zu werden“, natürlich zu berücksichtigen, das es damals ein anderes Feeling gewesen wäre als heute.
Remake von Teil 1, neues Halo? In Moment kann ich mir nicht vorstellen das die Marke noch mal ganz groß wird. Aber wer weiß 😅
Das sollte keinen wundern das es für die Playstation kommen könnte. Spannender ist das Spiel an sich. Wie das Gameplay und Story wird.