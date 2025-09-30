Halo Studios: Deep Dive Panel im Oktober geplant

Halo World Championship im Oktober mit Deep Dive Panel der Entwickler zu Projekten.

Schon im Juli ließ Halo Studios durchblicken, dass sich der Besuch des Halo World Championships in Seattle für Fans im Oktober besonders lohnen könnte. Man wolle dort neue Projekte zeigen.

In einem neuen Blogpost auf Halowaypoint.com bestätigte man dies jetzt noch einmal für den 24. Oktober.

Auf der Hauptbühne werde man demnach zeigen, woran Halo Studios hinter geschlossenen Türen gearbeitet hat.

Zusätzlich wird man auf der Communitybühne ein „Deep Dive“ veranstalten, also ausführlicher über die Projekte sprechen.

Laut eigenen Aussagen sollte man dies nicht verpassen.