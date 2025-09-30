Halo Studios: Deep Dive Panel im Oktober geplant

Schon im Juli ließ Halo Studios durchblicken, dass sich der Besuch des Halo World Championships in Seattle für Fans im Oktober besonders lohnen könnte. Man wolle dort neue Projekte zeigen.
In einem neuen Blogpost auf Halowaypoint.com bestätigte man dies jetzt noch einmal für den 24. Oktober.
Auf der Hauptbühne werde man demnach zeigen, woran Halo Studios hinter geschlossenen Türen gearbeitet hat.
Zusätzlich wird man auf der Communitybühne ein „Deep Dive“ veranstalten, also ausführlicher über die Projekte sprechen.
Laut eigenen Aussagen sollte man dies nicht verpassen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt wo die Reise hingeht nach den turbulenten Jahren unter 343i
Na dann schauen wir einmal 🤷🏼♂️.
Mal schauen, die Marke hat bei mir schon so stark gelitten unter 343 ,das es mir eigentlich schon egal ist 😥
Sehe ich auch so.
Grafisch und vom Gameplay sollte das bombastisch werden, ich hoffe auf eine Kampagne wie in den Glanzzeiten.
Bin gespannt was da neues kommt, bin noch von der letzten Halo Präsentation predigt geflasht.
Halo ist für mich Kindheit. Ich habe jeden Teil gerne gespielt und fand auch jeden gut. Infinite spiele ich regelmäßig seit Launch day. Wahrscheinlich wird auch angekündigt das es für PS5 kommt und das macht mich persönlich traurig. Ich will das dran Hose nur teilen wenn auch Kratos oder Spider-Man auf die Xbox kommt. Aber wie wir jetzt wissen wird das MS nicht machen. Alles muss raus um Profit zu erzielen.
Ja. Das stimmt wohl. Seit Spencer das Zepter übernommen hat, geht der Marke Xbox immer mehr die Identität flöten. Und bald geht wohl auch das einstige Maskottchen fremd.
Nicht mein Spiel, aber trotzdem eine legendäre Spielreihe. Freue mich auf die Fortsetzung!