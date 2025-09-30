Halo Studios: Deep Dive Panel im Oktober geplant

Halo World Championship im Oktober mit Deep Dive Panel der Entwickler zu Projekten.

Schon im Juli ließ Halo Studios durchblicken, dass sich der Besuch des Halo World Championships in Seattle für Fans im Oktober besonders lohnen könnte. Man wolle dort neue Projekte zeigen.

In einem neuen Blogpost auf Halowaypoint.com bestätigte man dies jetzt noch einmal für den 24. Oktober.

Auf der Hauptbühne werde man demnach zeigen, woran Halo Studios hinter geschlossenen Türen gearbeitet hat.

Zusätzlich wird man auf der Communitybühne ein „Deep Dive“ veranstalten, also ausführlicher über die Projekte sprechen.

Laut eigenen Aussagen sollte man dies nicht verpassen.

  1. xXCickXx 105830 XP Hardcore User | 30.09.2025 - 17:26 Uhr

    Bin gespannt wo die Reise hingeht nach den turbulenten Jahren unter 343i

    0
  3. Hey Iceman 819505 XP Xboxdynasty All Star Gold | 30.09.2025 - 17:36 Uhr

    Mal schauen, die Marke hat bei mir schon so stark gelitten unter 343 ,das es mir eigentlich schon egal ist 😥

    0
  4. Katanameister 207960 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.09.2025 - 17:55 Uhr

    Grafisch und vom Gameplay sollte das bombastisch werden, ich hoffe auf eine Kampagne wie in den Glanzzeiten.

    0
  5. Economic 83265 XP Untouchable Star 2 | 30.09.2025 - 18:18 Uhr

    Bin gespannt was da neues kommt, bin noch von der letzten Halo Präsentation predigt geflasht.

    0
  6. DBGH miLKa 9910 XP Beginner Level 4 | 30.09.2025 - 19:04 Uhr

    Halo ist für mich Kindheit. Ich habe jeden Teil gerne gespielt und fand auch jeden gut. Infinite spiele ich regelmäßig seit Launch day. Wahrscheinlich wird auch angekündigt das es für PS5 kommt und das macht mich persönlich traurig. Ich will das dran Hose nur teilen wenn auch Kratos oder Spider-Man auf die Xbox kommt. Aber wie wir jetzt wissen wird das MS nicht machen. Alles muss raus um Profit zu erzielen.

    0
    • TheXboxRookie 1120 XP Beginner Level 1 | 30.09.2025 - 20:24 Uhr
      Antwort auf DBGH miLKa

      Ja. Das stimmt wohl. Seit Spencer das Zepter übernommen hat, geht der Marke Xbox immer mehr die Identität flöten. Und bald geht wohl auch das einstige Maskottchen fremd.

      0
  7. DemonSlayer 14725 XP Leetspeak | 30.09.2025 - 20:27 Uhr

    Nicht mein Spiel, aber trotzdem eine legendäre Spielreihe. Freue mich auf die Fortsetzung!

    0

