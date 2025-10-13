Halo Studios: Deep Dive Panel weckt große Erwartungen bei Fans

Die Gerüchteküche brodelt – Kommt das Halo Combat Evolved Remake oder gar neue Plattformen für die Master Chief Collection?

Nicht nur Fans der Halo-Franchise blicken gespannt auf das für den 24. Oktober geplante Deep Dive Panel, das im Rahmen des Halo World Championships veranstaltet wird.

Welche Neuigkeiten es geben und welche Halo-Projekte das verantwortliche Halo Studios präsentieren wird, darüber gibt es einige Spekulationen.

Derzeit kursieren verschiedene Gerüchte durch das Netz. Diese sprechen von einem Halo Combat Evolved Remake, einem rein multiplayerbasierten Live‑Service‑Spiel, einige Spiele aus der The Master Chief Collection für die Nintendo Switch 2 oder gar ein Nachfolger von Halo Infinite.

Möglicherweise wird die The Master Chief Collection auch auf der PlayStation 5 einschlagen. In dem Fall bekämen Playstation-Spieler gleich ein riesiges Erlebnis mit dem Master Chief serviert.

Was glaubt ihr, wird Halo Studios ankündigen bzw. was wären eure Wünsche?