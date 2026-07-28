Halo Studios: Diese beiden Kultfiguren werden jetzt in Lebensgröße gebaut

Galactic Armory arbeitet offiziell an lebensgroßen Statuen des Arbiter und eines Grunts aus dem Halo-Universum.

Zwei bekannte Figuren aus Halo werden jetzt in beeindruckende Dimensionen gebracht: Galactic Armory hat angekündigt, lebensgroße Statuen des Arbiter und eines Grunts für Halo anzufertigen.

Damit sollen zwei der bekanntesten außerirdischen Charaktere aus dem Halo-Universum als Life-Size-Modelle umgesetzt werden. Galactic Armory hat passend zur Ankündigung bereits das erste Video veröffentlicht, das einen Einblick in das Projekt und die Entstehung der Statuen gewährt.

Fans können den Herstellungsprozess damit von Beginn an verfolgen und sehen, wie die virtuellen Vorlagen Schritt für Schritt in lebensgroße Modelle verwandelt werden.

Weitere Details zu den fertigen Statuen wurden mit der Ankündigung noch nicht genannt.