Halo Studios: Entlassungen und Schließungen sollen Halo und andere Marken stärken – Bericht

Nach den jüngsten Gerüchten um anstehende Entlassungen und Studioschließungen bei Microsoft gibt es neue Spekulationen über die Zukunft von Halo Studios und die strategische Ausrichtung der Marke Halo.

Auslöser ist eine Aussage des Windows Central-Redakteurs Jez Corden. Auf die Frage, warum immer wieder über mögliche Schließungen anderer Xbox-Studios gesprochen werde, nicht aber über Halo Studios, erklärte Corden, dass das Studio nicht vor einer Schließung stehe. Gleichzeitig werde bei Xbox jedoch sehr intensiv überprüft, wie Halo Studios künftig aufgestellt und geführt werden soll. Ein Teil der aktuellen Sparmaßnahmen diene nach seinen Angaben dazu, Ressourcen bereitzustellen, um Halo wieder stärker in den Fokus zu rücken.

Diese Einschätzung wurde anschließend vom Insider RebsGaming aufgegriffen. Er erklärte, dass sich diese Aussagen mit seinen bisherigen Informationen decken. Bereits in einem früheren Video habe er darauf hingewiesen, dass Xbox die Entlassungen und Studioschließungen unter anderem nutze, um mehr finanzielle Mittel und Unterstützung für Halo sowie andere ikonische Marken bereitzustellen. Nach seiner Darstellung seien entsprechende Hinweise bereits indirekt von Asha Sharma bestätigt worden.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft, wonach die Einsparungen gezielt der Stärkung einzelner Marken wie Halo dienen, gibt es bislang nicht. Die Aussagen von Jez Corden und RebsGaming sollten daher als Insiderinformationen beziehungsweise nicht bestätigte Berichte eingeordnet werden.