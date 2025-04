Halo Studios: Entwickler sucht Creative Director

Halo Studios (ehemals 343 Industries), hat bekanntlich mehrere Projekte für das Franchise in Arbeit. Sie entstehen nicht mehr in der Slipspace Engine, sondern in der Unreal Engine 5, was die Entwicklung für die Teams deutlich erleichtern sollte.

Für eines dieser Projekte sucht man jetzt einen Creative Director in Vollzeit, wie einer neuen Stellenanzeige entnommen werden kann.

Um was für eine Art von Projekt genau die Stelle zu besetzen ist, geht aus der Anzeige nicht hervor.

Der neue Creative Director hat die Verantwortung, „wie denkwürdige Welten, Charaktere und Geschichten mit einem hohen Maß an Qualität und Treue in Spielen erschafft und umgesetzt werden.“