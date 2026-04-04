Halo Studios: Ex-Art Director erhebt schwere Vorwürfe nach 17 Jahren

Bei Halo Studios sorgt ein ehemaliger Mitarbeiter für Aufsehen: Glenn Israel hat nach 17 Jahren im Studio seinen Abschied bestätigt und gleichzeitig schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben.
In öffentlichen Aussagen schildert er eine Reihe von Problemen innerhalb der Organisation, darunter Belästigung, Benachteiligung, Vetternwirtschaft sowie weitere unethische oder potenziell rechtswidrige Vorgänge. Diese sollen sich laut seinen Angaben im Zeitraum zwischen Januar 2024 und Juni 2025 ereignet haben und von Führungspersonen innerhalb des Studios ausgegangen sein.
Darüber hinaus spricht Israel von sogenannter „Constructive Dismissal“, also Umständen, die indirekt zu seinem Ausscheiden geführt haben sollen. Im Zentrum seiner Kritik steht insbesondere der Umgang mit internen Projekten und personellen Entscheidungen.
Konkret verweist er auf Ereignisse im August 2025, bei denen es im Zusammenhang mit dem Projekt „Halo Campaign Evolved“ zu erheblichen Problemen gekommen sein soll. Infolge dieser Situation sei das Art-Team vorübergehend von seinem unangekündigten Projekt abgezogen worden. Gleichzeitig sei seine Position als „redundant“ dargestellt worden, was er als gezielte und vergeltende Maßnahme beschreibt.
Die Vorwürfe richten sich damit sowohl gegen die interne Arbeitskultur als auch gegen Managemententscheidungen innerhalb von Halo Studios. Eine offizielle Stellungnahme des Studios zu den genannten Anschuldigungen liegt derzeit nicht vor.
Die geschilderten Aussagen stammen aus persönlicher Darstellung des ehemaligen Mitarbeiters und sind bislang nicht unabhängig bestätigt. Dennoch werfen sie ein kritisches Licht auf interne Abläufe und sorgen für Aufmerksamkeit rund um die Strukturen innerhalb des Studios.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Mitarbeiter ist unzufrieden.
Finde seine Äußerungen haben wohl einen wahren Kern, hab es in genügend Firmen miterlebt, anstatt ein Problem anzugehen, wird der der es anspricht beseitigt oder solange gemobbt bis er/sie selbst geht. Auch in Milliardenkonzernen ist das nicht anders (auch wenn sie nach aussen hin das immer anders behaupten).
Das sind natürlich keine guten Vorwürfe, aber man weiß leider auch nie ob sie stimmen. 🤔
Er kann klagen. In den USA wird das teuer für den Arbeitgeber wennn er es auch nachweisen kann. Es in der Öffentlichkeit auszutragen zeigt allerdings eher ein geringes Vertrauen in eine Klage.
Die Frage ist allerdings er es überhaupt nachweisen könnte. Einseitige Dokumentation ist fragwürdig und eventuell auch gar nicht nutzbar, wegen NDA. Hinzukommt noch das er sich eventuell nur so gefühlt hat, also ob es überhaupt von der anderen Seite absichtlich geschah, Chefs stehen auch unter Druck. „Beweisbar“ ist sowas meist nur durch andere Zeugen und interne Kommunikation, die oftmals (später) gar nicht existiert.
Es ist allerdings auch fragwürdig im Allgemeinen, er hat 17 Jahre an Halo gearbeitet und die alte Firma wurde durch die neue Übernommen, seine Stelle war wohl auch nicht mehr so wichtig („redundant“ heißt überflüssig) für die Firma. Da kommen schon mal negative Gefühle auf, immerhin hat er ne ganze Weile durchgehalten.
Verdeckte Arbeitgeberkündigung – Constructive Dismissal -> z.b. in der UK innerhalb von 3 Monate Kündigung Klage dagegen erhoben werden, ich denke in der USA ist das wahrscheinlich nicht viel anders, eine Klage scheint es jedoch nicht zu geben, so sieht es eher aus als könnte er es nicht beweisen oder Ex-Mitarbeiter bekommt gerade keinen Job und eine Wut auf seinen alten Arbeitgeber.
Zitat: „In öffentlichen Aussagen schildert er eine Reihe von Problemen innerhalb der Organisation, darunter Belästigung, Benachteiligung, Vetternwirtschaft sowie weitere unethische oder potenziell rechtswidrige Vorgänge.“
Ganz normaler Großkonzern würde ich sagen 😀
Das fängt in kleinen Bums-Gemeinden an und geht bis an die Spitze des Eisberges – war schon immer so, wird man leider nicht ändern können.
Sollten die Behauptungen überhaupt der Wahrheit entsprechen.
Das sind alles krasse Vorwürfe denke auch das da einiges der Wahrheit entspricht
Würde zumindest die schlechte Leistung des Studios erklären und weshalb seit Jahren nichts kommt.
naja halo studios machen ja auch nur halo spiele. Und 5 jahre kam nichts. Wie bei jedem anderen triple a studio benötigen sie 5-7 jahre derzeit. sind vollkommen im rahmen noch. Glaub da gibt es andere die schon längerer zeit keine spiele mehr gebracht haben.
also das auch kein remaster war
Schade, ich hoffe dass da nichts dran ist
Die Vorwürfe klingen übel. :-/
Warum nimmt er sich dann nicht einen Anwalt anstatt das öffentlich zu machen?
Weil er keinen Erfolg vor Gericht sieht?
Das sind mal üble Vorwürfe…
Wenn er es zumindest nicht selbst beweisen kann, so wird es doch zumindest andere Mitarbeiter geben, die das auch so erlebt haben müssen und die sich ihm anschließen würden? Dann dürfte es nicht lange dauern, bis es da einen größeren, öffentlichen Skandal mit Sammelklage geben würde.
Gab es nicht schonmal Probleme bei dem Studio?
Dachte auch, das da was war, bin mir aber nicht sicher.