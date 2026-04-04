Halo Studios: Ex-Art Director erhebt schwere Vorwürfe nach 17 Jahren

Bei Halo Studios sorgt ein ehemaliger Mitarbeiter für Aufsehen: Glenn Israel hat nach 17 Jahren im Studio seinen Abschied bestätigt und gleichzeitig schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben.

In öffentlichen Aussagen schildert er eine Reihe von Problemen innerhalb der Organisation, darunter Belästigung, Benachteiligung, Vetternwirtschaft sowie weitere unethische oder potenziell rechtswidrige Vorgänge. Diese sollen sich laut seinen Angaben im Zeitraum zwischen Januar 2024 und Juni 2025 ereignet haben und von Führungspersonen innerhalb des Studios ausgegangen sein.

Darüber hinaus spricht Israel von sogenannter „Constructive Dismissal“, also Umständen, die indirekt zu seinem Ausscheiden geführt haben sollen. Im Zentrum seiner Kritik steht insbesondere der Umgang mit internen Projekten und personellen Entscheidungen.

Konkret verweist er auf Ereignisse im August 2025, bei denen es im Zusammenhang mit dem Projekt „Halo Campaign Evolved“ zu erheblichen Problemen gekommen sein soll. Infolge dieser Situation sei das Art-Team vorübergehend von seinem unangekündigten Projekt abgezogen worden. Gleichzeitig sei seine Position als „redundant“ dargestellt worden, was er als gezielte und vergeltende Maßnahme beschreibt.

Die Vorwürfe richten sich damit sowohl gegen die interne Arbeitskultur als auch gegen Managemententscheidungen innerhalb von Halo Studios. Eine offizielle Stellungnahme des Studios zu den genannten Anschuldigungen liegt derzeit nicht vor.

Die geschilderten Aussagen stammen aus persönlicher Darstellung des ehemaligen Mitarbeiters und sind bislang nicht unabhängig bestätigt. Dennoch werfen sie ein kritisches Licht auf interne Abläufe und sorgen für Aufmerksamkeit rund um die Strukturen innerhalb des Studios.