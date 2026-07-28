Halo Studios: Gerüchte um Remake, neues Multiplayer-Spiel und nächste Kampagne machen die Runde

Neue Halo-Gerüchte: Remake, Multiplayer-Projekt und nächste Kampagne sollen bereits Thema sein.

Ein neues Video von Rebs Gaming fasst mehrere Gerüchte zur Zukunft der Halo-Reihe zusammen. Demnach könnten neben Halo: Campaign Evolved weitere Projekte bereits in Arbeit sein – bestätigt wurde davon bislang jedoch nichts.

Halo-Zukunft steht in den Sternen

Rund um die Zukunft der Halo-Reihe kursieren erneut mehrere Gerüchte. Laut einem aktuellen Video des bekannten Content Creators Rebs Gaming sollen sich verschiedene Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden.

Offiziell bestätigt wurden diese Informationen von Halo Studios oder Microsoft allerdings nicht.

Den Angaben zufolge soll sich der Großteil der Halo-Projekte derzeit noch in einer frühen Konzeptphase befinden.

Als Grund wird genannt, dass Halo Studios seine Ressourcen zuletzt auf Halo: Campaign Evolved konzentriert habe. Frühere Projekte sollen demnach eingestellt worden sein, um die Entwicklung dieses Spiels zu unterstützen.

Darüber hinaus berichtet Rebs Gaming von einem separaten Multiplayer-Projekt, das sich möglicherweise bereits weiter in der Entwicklung befindet als bisher angenommen.

Für diese Behauptung gebe es laut eigener Aussage jedoch noch keine belastbaren Belege, weshalb auf weitere Bestätigungen gewartet werde.

Auch ein mögliches Remake von Halo 2 wird erneut erwähnt. Laut den vorliegenden Informationen befindet sich das Projekt zwar in Entwicklung, gleichzeitig soll aber unklar sein, ob es letztlich fertiggestellt wird.

Als weiteren Diskussionspunkt führt Rebs Gaming einen LinkedIn-Beitrag des Technical Art Directors Yibo Liu an. Dessen Formulierung, er hoffe, dass das aktuelle Spiel „zu noch mehr großartigen Dingen in der Zukunft führt“, wird im Video als möglicher Hinweis auf Unsicherheiten bezüglich weiterer Projekte interpretiert. Einen konkreten Beleg liefert diese Aussage allerdings nicht.

Hinzu kommt eine Stellenausschreibung für einen Narrative Design Director, die auf ein neues Kampagnenprojekt hindeuten könnte. Da es sich um eine frühe Position handelt, würde sich dieses Projekt nach Einschätzung von Rebs Gaming noch in der Konzept- oder Vorproduktionsphase befinden.

Ebenfalls erwähnt wird eine Änderung des LinkedIn-Banners von Halo-Studios-Chef Pierre Hintze. Dieser zeigt inzwischen ein Motiv mit Bezug zu Halo 3: ODST. Ob dies lediglich mit den geplanten ODST-Inhalten für Halo: Campaign Evolved zusammenhängt oder darüber hinaus auf ein weiteres Projekt hindeutet, bleibt reine Spekulation.

Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, könnte Halo Studios parallel an mehreren Projekten arbeiten. Genannt werden ein mögliches Halo 2-Remake, ein eigenständiges Multiplayer-Spiel sowie eine komplett neue Kampagne. Aktuell gibt es dafür jedoch keine offizielle Bestätigung. Entsprechend sollten sämtliche Informationen mit Vorsicht betrachtet werden.

Die Zukunft von Halo bleibt spannend, doch derzeit basieren viele Berichte auf Gerüchten, Stellenausschreibungen und Interpretationen einzelner Hinweise. Bis sich Halo Studios oder Microsoft offiziell äußern, lassen sich daraus keine gesicherten Schlüsse ziehen.

Community-Frage

Welche Richtung sollte Halo eurer Meinung nach als Nächstes einschlagen – ein Halo 2-Remake, ein klassischer Arena-Multiplayer oder eine komplett neue Kampagne?