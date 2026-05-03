Halo Studios: Halo 2 & 3 Remakes offenbar in Entwicklung – erste Details geleakt

Ein aktuelles Gerücht besagt, dass Halo 2 und Halo 3 unabhängig vom Erfolg anderer Projekte als Remakes neu entwickelt werden und sich bereits in einer frühen Produktionsphase befinden.

Den Informationen zufolge sollen beide Neuauflagen aktiv in Entwicklung sein, auch wenn sich die Arbeiten aktuell noch in einem frühen Stadium befinden. Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder die zuständigen Entwickler steht bislang aus.

Konkrete Details zu Umfang, Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum sind derzeit nicht bekannt. Ebenso bleibt unklar, in welcher Form sich die Remakes spielerisch oder technisch von den Originalen unterscheiden würden.

Die neuen Berichte deuten darauf hin, dass Halo 2 und Halo 3 bei Halo Studios als vollständige Kampagnen-Remakes in früher aktiver Entwicklung stehen und sich damit in einem frühen Produktionsstadium befinden.

Laut mehreren Quellen, die vom Insider Rebs Gaming zitiert werden, sollen beide Titel als moderne Neuauflagen der Einzelspieler-Kampagnen umgesetzt werden, wobei der Fokus klar auf der Story-Erfahrung liegt.

Die Remakes sollen sich dabei am Ansatz von Halo: Campaign Evolved orientieren und eine technisch modernisierte Darstellung mit überarbeiteter Grafik sowie angepassten Gameplay-Elementen bieten. Dazu zählen unter anderem optionale Sprint-Mechaniken und weitere zeitgemäße Steuerungsanpassungen.

Ein zentraler Punkt der aktuellen Informationen ist die klare Trennung zwischen Singleplayer und Multiplayer: Die Kampagnen-Remakes sollen demnach keinen Multiplayer enthalten, da dieser Bereich separat für ein zukünftiges Halo-Projekt entwickelt wird.

Offiziell ist bisher nur das Remake zu Teil 1: Halo: Campaign Evolved, das laut weiteren Gerüchten bereits im Juli erscheinen könnte. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass das Remake als Shadow Drop beim Xbox Games Showcase im Juni gedropt werden könnte.

Halo: Campaign Evolved

Campaign Evolved ist ein Remake der Halo CE Kampagne

Es enthält 3 neue Prequel-Missionen Diese spielen vor den Ereignissen von Halo CE und erweitern die Story

Gerücht: Inhalte wie neue Gegner (inkl. Covenant/ODST-Kontext je nach Mission) könnten Teil des Remakes, nicht ein eigenes „Campaign Evolved Universum“ sein

Gerücht: Ebenso sollen die Brutes eine Rolle spielen

Gerücht: Release Juni oder Juli