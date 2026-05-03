Halo Studios: Halo 2 & 3 Remakes offenbar in Entwicklung – erste Details geleakt

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Image: Halo Studios

Halo 2 und 3 Remakes angeblich in Arbeit – erste Hinweise aufgetaucht.

Ein aktuelles Gerücht besagt, dass Halo 2 und Halo 3 unabhängig vom Erfolg anderer Projekte als Remakes neu entwickelt werden und sich bereits in einer frühen Produktionsphase befinden.

Den Informationen zufolge sollen beide Neuauflagen aktiv in Entwicklung sein, auch wenn sich die Arbeiten aktuell noch in einem frühen Stadium befinden. Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder die zuständigen Entwickler steht bislang aus.

Konkrete Details zu Umfang, Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum sind derzeit nicht bekannt. Ebenso bleibt unklar, in welcher Form sich die Remakes spielerisch oder technisch von den Originalen unterscheiden würden.

Die neuen Berichte deuten darauf hin, dass Halo 2 und Halo 3 bei Halo Studios als vollständige Kampagnen-Remakes in früher aktiver Entwicklung stehen und sich damit in einem frühen Produktionsstadium befinden.

Laut mehreren Quellen, die vom Insider Rebs Gaming zitiert werden, sollen beide Titel als moderne Neuauflagen der Einzelspieler-Kampagnen umgesetzt werden, wobei der Fokus klar auf der Story-Erfahrung liegt.

Die Remakes sollen sich dabei am Ansatz von Halo: Campaign Evolved orientieren und eine technisch modernisierte Darstellung mit überarbeiteter Grafik sowie angepassten Gameplay-Elementen bieten. Dazu zählen unter anderem optionale Sprint-Mechaniken und weitere zeitgemäße Steuerungsanpassungen.

Ein zentraler Punkt der aktuellen Informationen ist die klare Trennung zwischen Singleplayer und Multiplayer: Die Kampagnen-Remakes sollen demnach keinen Multiplayer enthalten, da dieser Bereich separat für ein zukünftiges Halo-Projekt entwickelt wird.

Offiziell ist bisher nur das Remake zu Teil 1: Halo: Campaign Evolved, das laut weiteren Gerüchten bereits im Juli erscheinen könnte. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass das Remake als Shadow Drop beim Xbox Games Showcase im Juni gedropt werden könnte.

Halo: Campaign Evolved

  • Campaign Evolved ist ein Remake der Halo CE Kampagne
  • Es enthält 3 neue Prequel-Missionen
    • Diese spielen vor den Ereignissen von Halo CE und erweitern die Story
  • Gerücht: Inhalte wie neue Gegner (inkl. Covenant/ODST-Kontext je nach Mission) könnten Teil des Remakes, nicht ein eigenes „Campaign Evolved Universum“ sein
  • Gerücht: Ebenso sollen die Brutes eine Rolle spielen
  • Gerücht: Release Juni oder Juli

Quelle
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30 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Spaxarrow 14060 XP Leetspeak | 03.05.2026 - 12:51 Uhr

    Ist wahrscheinlich wie ichs mal sagte, bis ne Fortsetzung kommt erstmal alles für Playstation neu auflegen weil die jetzt (siehe t shirt) wichtiger sind

    1
    • GERxJOHNNY 81230 XP Untouchable Star 1 | 03.05.2026 - 14:12 Uhr
      Antwort auf Spaxarrow

      Ich dachte, wir wollten jetzt wieder zu den Exklusivtiteln für die Xbox zurückkehren. Die müssen sich mal für eine Richtung entscheiden 😐

      0
  2. Xbox117 53440 XP Nachwuchsadmin 6+ | 03.05.2026 - 13:29 Uhr

    Braucht niemand, sollten sich lieber auf einen neuen Teil konzentrieren oder eben ein Reboot was zeitlich irgendwo zwischen Teil 2 und 3 spielt.

    0
    • ShadowTerror90 75435 XP Tastenakrobat Level 3 | 03.05.2026 - 13:34 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Vor allem wollen sie das dann auch ohne MP machen? Das wird doch fast keiner kaufen… Ein Halo ohne MP braucht es echt nicht.
      Das Remake von Teil eins wird wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich werden – es wird nicht das erfüllen, was Microsoft sich davon verspricht. 🤷🏻‍♂️

      0
      • Xbox117 53440 XP Nachwuchsadmin 6+ | 03.05.2026 - 13:41 Uhr
        Antwort auf ShadowTerror90

        Ja, dass hätte man ja eigentlich auch schon nach dem Gears of War Reloaded erkennen können.
        Selbst auf der PS5, welche ja eigentlich als Kerngruppe für dieses Spiel auserkoren war, hat sich Gears Reloaded nicht gut verkauft.
        Auf der Xbox hat es eh keiner gebraucht, da hatten wir ja eh schon ein Remake.
        Wird bei Halo 1 jetzt nicht anders sein.

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    • GERxJOHNNY 81230 XP Untouchable Star 1 | 03.05.2026 - 14:11 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Nee dann lieber ein geiles Remake. Die können keine neuen Spiele. Halo ist seit Teil 4 tot

      0
  3. Eddy 12825 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 03.05.2026 - 13:36 Uhr

    Muss das denn wirklich sein? Alte Kamellen mit KI neu einzupacken?

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  5. GERxJOHNNY 81230 XP Untouchable Star 1 | 03.05.2026 - 14:09 Uhr

    Hoffentlich verkauft sich das erste Remake gut. Nicht das es der Marke so wie Dead Space ergeht. Da hätte ich auch gerne ein Remake vom zweiten Teil gehabt

    0
  6. JAG THE GEMINI 149060 XP Master-at-Arms Onyx | 03.05.2026 - 14:23 Uhr

    HALO 2!? SCHON WIEDER!? Omg Nö…
    HALO 3 auch OHNE MP!?
    Ok sry aber WER WILL DAS!?
    Gears Reloaded Remaster/Remake VIBE lässt Grüßen 👎😑

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  7. DrFreaK666 260850 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.05.2026 - 14:28 Uhr

    Ich würde erstmal schauen wie das Remake des ersten Teils ankommt

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