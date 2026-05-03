Halo Studios: Halo 2 & 3 Remakes offenbar in Entwicklung – erste Details geleakt

Ein aktuelles Gerücht besagt, dass Halo 2 und Halo 3 unabhängig vom Erfolg anderer Projekte als Remakes neu entwickelt werden und sich bereits in einer frühen Produktionsphase befinden.
Den Informationen zufolge sollen beide Neuauflagen aktiv in Entwicklung sein, auch wenn sich die Arbeiten aktuell noch in einem frühen Stadium befinden. Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft oder die zuständigen Entwickler steht bislang aus.
Konkrete Details zu Umfang, Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum sind derzeit nicht bekannt. Ebenso bleibt unklar, in welcher Form sich die Remakes spielerisch oder technisch von den Originalen unterscheiden würden.
Die neuen Berichte deuten darauf hin, dass Halo 2 und Halo 3 bei Halo Studios als vollständige Kampagnen-Remakes in früher aktiver Entwicklung stehen und sich damit in einem frühen Produktionsstadium befinden.
Laut mehreren Quellen, die vom Insider Rebs Gaming zitiert werden, sollen beide Titel als moderne Neuauflagen der Einzelspieler-Kampagnen umgesetzt werden, wobei der Fokus klar auf der Story-Erfahrung liegt.
Die Remakes sollen sich dabei am Ansatz von Halo: Campaign Evolved orientieren und eine technisch modernisierte Darstellung mit überarbeiteter Grafik sowie angepassten Gameplay-Elementen bieten. Dazu zählen unter anderem optionale Sprint-Mechaniken und weitere zeitgemäße Steuerungsanpassungen.
Ein zentraler Punkt der aktuellen Informationen ist die klare Trennung zwischen Singleplayer und Multiplayer: Die Kampagnen-Remakes sollen demnach keinen Multiplayer enthalten, da dieser Bereich separat für ein zukünftiges Halo-Projekt entwickelt wird.
Offiziell ist bisher nur das Remake zu Teil 1: Halo: Campaign Evolved, das laut weiteren Gerüchten bereits im Juli erscheinen könnte. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass das Remake als Shadow Drop beim Xbox Games Showcase im Juni gedropt werden könnte.
Halo: Campaign Evolved
- Campaign Evolved ist ein Remake der Halo CE Kampagne
- Es enthält 3 neue Prequel-Missionen
- Diese spielen vor den Ereignissen von Halo CE und erweitern die Story
- Gerücht: Inhalte wie neue Gegner (inkl. Covenant/ODST-Kontext je nach Mission) könnten Teil des Remakes, nicht ein eigenes „Campaign Evolved Universum“ sein
- Gerücht: Ebenso sollen die Brutes eine Rolle spielen
- Gerücht: Release Juni oder Juli
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist wahrscheinlich wie ichs mal sagte, bis ne Fortsetzung kommt erstmal alles für Playstation neu auflegen weil die jetzt (siehe t shirt) wichtiger sind
Ich dachte, wir wollten jetzt wieder zu den Exklusivtiteln für die Xbox zurückkehren. Die müssen sich mal für eine Richtung entscheiden 😐
Braucht niemand, sollten sich lieber auf einen neuen Teil konzentrieren oder eben ein Reboot was zeitlich irgendwo zwischen Teil 2 und 3 spielt.
Vor allem wollen sie das dann auch ohne MP machen? Das wird doch fast keiner kaufen… Ein Halo ohne MP braucht es echt nicht.
Das Remake von Teil eins wird wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich werden – es wird nicht das erfüllen, was Microsoft sich davon verspricht. 🤷🏻♂️
Ja, dass hätte man ja eigentlich auch schon nach dem Gears of War Reloaded erkennen können.
Selbst auf der PS5, welche ja eigentlich als Kerngruppe für dieses Spiel auserkoren war, hat sich Gears Reloaded nicht gut verkauft.
Auf der Xbox hat es eh keiner gebraucht, da hatten wir ja eh schon ein Remake.
Wird bei Halo 1 jetzt nicht anders sein.
Reloaded wurde ja auf der Xbox auch verschenkt,also kenne kein der es gekauft hat.
Nee dann lieber ein geiles Remake. Die können keine neuen Spiele. Halo ist seit Teil 4 tot
Muss das denn wirklich sein? Alte Kamellen mit KI neu einzupacken?
🤯🤯
Sehr, sehr, sehr gerne! 🙅
Hoffentlich verkauft sich das erste Remake gut. Nicht das es der Marke so wie Dead Space ergeht. Da hätte ich auch gerne ein Remake vom zweiten Teil gehabt
HALO 2!? SCHON WIEDER!? Omg Nö…
HALO 3 auch OHNE MP!?
Ok sry aber WER WILL DAS!?
Gears Reloaded Remaster/Remake VIBE lässt Grüßen 👎😑
Ich würde erstmal schauen wie das Remake des ersten Teils ankommt
Und wieder mal nur Remaster und Remake…..