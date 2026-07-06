Halo Studios: Insider berichtet über „crazy rumor“ zu möglicher Activision-Übernahme

Ein neues Insider-Gerücht sorgt derzeit für Diskussionen rund um die Zukunft der Halo-Reihe innerhalb von Xbox.

Im Mittelpunkt steht die Aussage von Windows-Central-Redakteur Jez Corden, der in einem Podcast auf ein Gerücht eingeht, wonach Activision künftig eine größere Rolle bei der Entwicklung der Halo-Marke spielen könnte. Corden selbst betont dabei, dass er diese Information nicht bestätigt sieht und sie selbst nicht unbedingt für wahrscheinlich hält.

Laut dem Bericht wird innerhalb von Xbox derzeit über mögliche strukturelle Veränderungen bei zentralen Marken wie Halo, Fallout, Gears of War, The Elder Scrolls und Call of Duty diskutiert. Hintergrund seien strategische Überlegungen, wie diese Franchises langfristig besser aufgestellt werden könnten.

Im Fall von Halo wird spekuliert, ob eine stärkere Einbindung von Activision beziehungsweise der internen Produktionsstrukturen von Blizzard und Activision helfen könnte, die Marke neu zu positionieren. Dabei geht es laut den Gerüchten weniger um eine vollständige Übernahme, sondern eher um eine mögliche organisatorische Neuausrichtung innerhalb des Xbox-Ökosystems.

Corden selbst verweist darauf, dass es sich lediglich um ein „crazy rumor“ handelt und keine offizielle Bestätigung existiert. Innerhalb der Branche sei es jedoch nicht ungewöhnlich, dass in Phasen struktureller Umbrüche unterschiedliche Szenarien intern geprüft und teilweise schnell wieder verworfen werden.

Zusätzlich wird berichtet, dass Xbox derzeit umfassende Umstrukturierungen prüft, während gleichzeitig über die Zukunft mehrerer großer Franchises diskutiert wird. Offizielle Stellungnahmen zu einer möglichen Veränderung bei Halo oder einer stärkeren Rolle von Activision liegen bislang nicht vor.