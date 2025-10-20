Halo Studios: KI-Gerüchte um neue Halo-Projekte

Eine spannende Woche steht Fans von Halo bevor. Am Freitag findet das Halo World Championship 2025 statt. Halo Studios wird dies als Bühne nutzen, um über neue Projekte zu sprechen.
Mögliche Kandidaten sind laut Gerüchten ein vollständiges Remake von Halo: Kampf um die Zukunft sowie ein eigenständiges Multiplayer-Spiel, ähnliches wie der Hit Fortnite.
Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen diese Projekte schwer auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz setzen und deshalb schon 2026 auf den Markt kommen. Laut RebsGaming setzt Microsoft die generative KI-Technologie vollständig bei der Entwicklung ein.
RebsGaming behauptet laut TweakTown: „Generative KI ist offenbar in jeden Aspekt der Entwicklung eingebunden, beispielsweise in die KI der Gegner und die Generierung von Terrains. Ich denke, dass sie hauptsächlich KI einsetzen, um das zu erstellen, und dann die Arbeit mit menschlicher Hand nachbessern.“
„Außerdem wird von Entwicklern erwartet, dass sie ähnlich kurze oder sogar noch kürzere Fristen einhalten, und das ist nur durch den Einsatz von KI möglich, sei es bei alltäglichen Aufgaben wie der Terminplanung oder dem Verfassen von E-Mails bis hin zur eigentlichen Spieleentwicklung.“
Jez Corden von Windows Central widerspricht jedoch diesen Gerüchten. Der Branchenkenner mit Verbindungen zu den Studios sagte via X, dass Halo weder für Entwicklung noch für Grafik-Assets eine generative KI verwendet. Microsoft würde seinen Studios eine Verwendung auch nicht vorschreiben.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jeder gibt seinen Senf dazu, egal wie groß der Quatsch auch sein mag. Besonders bei Xbox Themen gibt man gern negative Tweets raus. Sind halt Mitläufer, springen einfach auf den Zug drauf. Ich lasse mich einfach überraschen was die Halo Studios zeigen werden.
Problem bei generativer KI ist halt, dass sie nur aus bereits Bestehendem lernen und Dinge erstellen kann, hoffentlich lassen sie sich was Neues, Kreatives einfallen und das Gerücht stellt sich als falsch heraus.
Jo es heißt wie so oft abwarten und dann sehen
Bin gespannt was da die Woche nun angekündigt wird
Wenn es gut wird, dann her damit!
KI nicht zu nutzen, wäre fahrlässig. Diese Studios werden links und rechts von jenen überholt, die es nutzen, weil es einfach effizienter ist. Das wird noch sehr viel mehr.
Es bedeutet aber nicht, dass komplett ALLES durch KI entsteht. Es wird weiterhin sehr viel Arbeit vom Entwickler notwendig sein.
Kann jetzt auch nicht mehr so schlimm werden, aufgrund der Profitorientiertheit hat man den künstlerischen Aspekt doch schon so arg auf das Minimum und Massengeschmack heruntergeschrumpft, das es echt nicht mehr eintöniger werden kann.
Die KI noch nachpolieren da bin ich skeptisch ob das reicht. Schlechter wie der Vorgänger wirds sicher nicht werden.
Wär schon Krass wann das neue Hallo (2021) noch vor dem neuen Gears (2019) raus kommt, was haben die Schnarchnasen von TC nur getrieben die Jahre….
Jez hat nicht den Bericht von Reb widersprochen, sondern den falsch interpretierten Berichten (die natürlich Viral gegangen sind), die durch Rebs Beitrag entstanden sind.
Zudem sind beide weiter dran, zu forschen wo genau KI eingesetzt wird.
Außerdem suchte Halo Studios letztes Jahr noch einen Senior AI Engineer für generative AI.
Naja. KI ist doch eh schon seit Jahrzehnten in der Branche Standard.
Bleibt halt abzuwarten, wie sich alles in Zukunft dahingehend entwickeln wird.