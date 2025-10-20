Halo Studios: KI-Gerüchte um neue Halo-Projekte

Eine spannende Woche steht Fans von Halo bevor. Am Freitag findet das Halo World Championship 2025 statt. Halo Studios wird dies als Bühne nutzen, um über neue Projekte zu sprechen.

Mögliche Kandidaten sind laut Gerüchten ein vollständiges Remake von Halo: Kampf um die Zukunft sowie ein eigenständiges Multiplayer-Spiel, ähnliches wie der Hit Fortnite.

Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen diese Projekte schwer auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz setzen und deshalb schon 2026 auf den Markt kommen. Laut RebsGaming setzt Microsoft die generative KI-Technologie vollständig bei der Entwicklung ein.

RebsGaming behauptet laut TweakTown: „Generative KI ist offenbar in jeden Aspekt der Entwicklung eingebunden, beispielsweise in die KI der Gegner und die Generierung von Terrains. Ich denke, dass sie hauptsächlich KI einsetzen, um das zu erstellen, und dann die Arbeit mit menschlicher Hand nachbessern.“ „Außerdem wird von Entwicklern erwartet, dass sie ähnlich kurze oder sogar noch kürzere Fristen einhalten, und das ist nur durch den Einsatz von KI möglich, sei es bei alltäglichen Aufgaben wie der Terminplanung oder dem Verfassen von E-Mails bis hin zur eigentlichen Spieleentwicklung.“

Jez Corden von Windows Central widerspricht jedoch diesen Gerüchten. Der Branchenkenner mit Verbindungen zu den Studios sagte via X, dass Halo weder für Entwicklung noch für Grafik-Assets eine generative KI verwendet. Microsoft würde seinen Studios eine Verwendung auch nicht vorschreiben.