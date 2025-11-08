Halo Studios: Mehrere neue Halo-Spiele offiziell in der Entwicklung

Halo Studios ehemals 343 Industries richtet seinen Fokus neu aus – gleich mehrere Projekte im Halo-Universum entstehen parallel!

Halo Studios hat offiziell bestätigt, dass sich derzeit mehrere neue Halo-Spiele in aktiver Entwicklung befinden. Gerüchte besagen, dass neben Halo Neuauflagen zu Teil 2 & 3 auch ein Battle Royale-Spiel im ODST-Universum entwickelt werden soll.

Laut den offiziellen Angaben der Verantwortlichen bei den Halo Studios benötigt das Team dafür die gebündelte Aufmerksamkeit aller Entwicklerinnen und Entwickler, um neue Erfahrungen mit derselben Leidenschaft und Sorgfalt zu schaffen, die die Community seit Jahren dem Franchise entgegenbringt. Woran man aber neben Halo: Campaign Evolved noch alles arbeitet, wurde nicht verraten.

Trotz der anhaltenden Unterstützung für Halo Infinite kündigt das Studio an, dass das bevorstehende Operation: Infinite-Update das letzte große Inhalts-Update für den Titel sein wird. Damit richtet sich der Blick klar auf die Zukunft des Halo-Universums, in dem mehrere Projekte gleichzeitig entwickelt werden.

Die Ankündigung markiert einen wichtigen Wendepunkt für Halo Studios: Nach vier Jahren kontinuierlicher Arbeit an Halo Infinite steht nun der Aufbau einer neuen Ära für die traditionsreiche Shooter-Reihe im Mittelpunkt.

Dazu erscheint im neuen Jahr das Remake Halo: Campaign Evolved.