Halo Studios: Mehrere neue Halo-Spiele offiziell in der Entwicklung

Halo Studios hat offiziell bestätigt, dass sich derzeit mehrere neue Halo-Spiele in aktiver Entwicklung befinden. Gerüchte besagen, dass neben Halo Neuauflagen zu Teil 2 & 3 auch ein Battle Royale-Spiel im ODST-Universum entwickelt werden soll.
Laut den offiziellen Angaben der Verantwortlichen bei den Halo Studios benötigt das Team dafür die gebündelte Aufmerksamkeit aller Entwicklerinnen und Entwickler, um neue Erfahrungen mit derselben Leidenschaft und Sorgfalt zu schaffen, die die Community seit Jahren dem Franchise entgegenbringt. Woran man aber neben Halo: Campaign Evolved noch alles arbeitet, wurde nicht verraten.
Trotz der anhaltenden Unterstützung für Halo Infinite kündigt das Studio an, dass das bevorstehende Operation: Infinite-Update das letzte große Inhalts-Update für den Titel sein wird. Damit richtet sich der Blick klar auf die Zukunft des Halo-Universums, in dem mehrere Projekte gleichzeitig entwickelt werden.
Die Ankündigung markiert einen wichtigen Wendepunkt für Halo Studios: Nach vier Jahren kontinuierlicher Arbeit an Halo Infinite steht nun der Aufbau einer neuen Ära für die traditionsreiche Shooter-Reihe im Mittelpunkt.
Dazu erscheint im neuen Jahr das Remake Halo: Campaign Evolved.
Battle royale Spiele sind tot. Die Zeit wo sowas gut lief sind vorbei.
Kommt auf die Umsetzung des Battle Royals an, tot würde ich nicht sagen.
Oh da bin ich gespannt an was die Halo Studios so werkeln😱😱😱
Und auch bin ich auf die grafische Umsetzung mit der Unreal Engine 5 gespannt. Grafisch ist Halo Infinite ein Traum. Es darf nicht minder beeindruckend so weitergehen. Für die nächste Xbox sind die Spiele wohl erstmal gesichert 🙂
Halo ist immer geil, bei Battle royal wäre ich skeptisch, aber lass mich gern positiv überraschen