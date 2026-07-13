Halo Studios: Mitarbeiter werfen Studiochef toxisches Führungsverhalten vor – Bericht

Kurz vor der Veröffentlichung des nächsten Halo-Spiels sieht sich Halo Studios mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen die eigene Führung konfrontiert. Der bekannte Leaker Rebs Gaming berichtet unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von einer problematischen Unternehmenskultur und erheblichem Managementversagen.

Dem Bericht zufolge richtet sich die Kritik insbesondere gegen Studioleiter Pierre Hintze. Mehrere anonyme Quellen werfen ihm einen rauen Führungsstil, mangelhafte Projektplanung, häufig wechselnde Prioritäten sowie ein Arbeitsumfeld vor, das die Moral der Belegschaft nachhaltig beeinträchtigt habe. Aus Angst vor Konsequenzen oder aufgrund bestehender Geheimhaltungsvereinbarungen wollten die Informanten anonym bleiben.

Laut Rebs Gaming sollen wiederholt Beschwerden bei der Personalabteilung eingegangen sein. Microsofts HR-Abteilung sowie die Xbox-Führung hätten den Vorwürfen jedoch nicht ausreichend nachgegangen. Zu den Anschuldigungen gehören unter anderem respektloser Umgang mit Mitarbeitern, verbale Angriffe sowie eine mangelnde Berücksichtigung der Work-Life-Balance.

Darüber hinaus nennt der Bericht weitere Mitglieder der Studioleitung. So wird dem Art Director Chris Matthews vorgeworfen, persönliche Kontakte bei Einstellungen bevorzugt zu haben. Außerdem soll es auch gegen ihn Beschwerden wegen unangemessenen Verhaltens gegeben haben. Auch Chief Operating Officer Elizabeth Van Wyck wird in dem Bericht erwähnt. Einer anonymen Quelle zufolge habe sie sich zu häufig mit privaten Angelegenheiten statt mit den Belangen des Studios beschäftigt.

Die Vorwürfe stammen ausschließlich aus dem Bericht von Rebs Gaming und wurden bislang weder von Halo Studios noch von Microsoft offiziell bestätigt. Eine Stellungnahme der beteiligten Unternehmen liegt derzeit nicht vor.