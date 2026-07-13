Halo Studios: Mitarbeiter werfen Studiochef toxisches Führungsverhalten vor – Bericht

Kurz vor der Veröffentlichung des nächsten Halo-Spiels sieht sich Halo Studios mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen die eigene Führung konfrontiert. Der bekannte Leaker Rebs Gaming berichtet unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von einer problematischen Unternehmenskultur und erheblichem Managementversagen.
Dem Bericht zufolge richtet sich die Kritik insbesondere gegen Studioleiter Pierre Hintze. Mehrere anonyme Quellen werfen ihm einen rauen Führungsstil, mangelhafte Projektplanung, häufig wechselnde Prioritäten sowie ein Arbeitsumfeld vor, das die Moral der Belegschaft nachhaltig beeinträchtigt habe. Aus Angst vor Konsequenzen oder aufgrund bestehender Geheimhaltungsvereinbarungen wollten die Informanten anonym bleiben.
Laut Rebs Gaming sollen wiederholt Beschwerden bei der Personalabteilung eingegangen sein. Microsofts HR-Abteilung sowie die Xbox-Führung hätten den Vorwürfen jedoch nicht ausreichend nachgegangen. Zu den Anschuldigungen gehören unter anderem respektloser Umgang mit Mitarbeitern, verbale Angriffe sowie eine mangelnde Berücksichtigung der Work-Life-Balance.
Darüber hinaus nennt der Bericht weitere Mitglieder der Studioleitung. So wird dem Art Director Chris Matthews vorgeworfen, persönliche Kontakte bei Einstellungen bevorzugt zu haben. Außerdem soll es auch gegen ihn Beschwerden wegen unangemessenen Verhaltens gegeben haben. Auch Chief Operating Officer Elizabeth Van Wyck wird in dem Bericht erwähnt. Einer anonymen Quelle zufolge habe sie sich zu häufig mit privaten Angelegenheiten statt mit den Belangen des Studios beschäftigt.
Die Vorwürfe stammen ausschließlich aus dem Bericht von Rebs Gaming und wurden bislang weder von Halo Studios noch von Microsoft offiziell bestätigt. Eine Stellungnahme der beteiligten Unternehmen liegt derzeit nicht vor.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
ich hatte mal die hoffnung, dass xbox aktiv gegen genau solche dinge in ihren studios vorgehen würde.
Haben sie ja auch groß angekündigt,scheint ja nicht funktioniert zu haben.
Man darf nicht vergessen das im Sommer vorallendingen alte Geschichten rausgeholt werden… Auch gerne mehrfach.
Ein Management welches Angst und kleingeistiges Denken verbreitet. Leider ganz normales Vorgehen. Man kann echt jedem nur abraten in diese Branche zu gehen.
Mich würde mal interessieren, was der Chef und auch andere „nicht betroffene“ Mitarbeiter dazu zu sagen haben.
Gab ja jetzt schon des öfteren Meldungen deswegen, zuletzt im Apirl 2026. Also irgendwas scheint da schon dran zu sein.
Ich denke allgemein wäre es mal gut, wenn man bei den Halo Studios etwas aufräumen würde. Da funktioniert schon seit Jahren nichts mehr richtig. Sollen ja auch seit dem Halo Infinite Release mehrere Halo Spiele eingestellt haben. Darunter zum Beispiel ein Halo Extarction Shooter und ein Halo Spiel mit dem Namen Project Ekur.
Da scheint im Hintergrund einiges falsch zu laufen, vielleicht dringen bald mehr Informationen durch.
Irgend etwas ist auf jeden Fall kaputt. Denn wenn die Berichte nicht stimmen sollten, sind sie selbst toxisch.
Das Vertrauen ist jedenfalls im Oasch.
Kann für die Kreativität nicht zuträglich sein.
Da muss von oben eingegriffen werden. Bestenfalls ganz ohne öffentliche Wirksamkeit.
Nicht jeder ist für die Chef Etage geeignet. Man braucht ein besonders feinfühliges Händchen, wenn man so viele Mitarbeiter unter sich hat
Erinnert doch leicht an Bungie. Da gab es doch auch immer wieder solche Momente. Überhaupt ist die Gaming Branche scheinbar voll von Menschenfreunden.
Vor allem unter Microsoft.
Tja, wer hätte das gedacht.
*mild shock gif*