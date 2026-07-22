Halo Studios: Nennen alle Zeiten und Details zum Early Access von Halo – Campaign Evolved

Halo Studios haben alle wichtigen Informationen zum bevorstehenden Early Access von Halo: Campaign Evolved veröffentlicht. Besitzer der Premium Edition können bereits ab dem 23. Juli 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) in das Remake starten – bis zu fünf Tage vor dem weltweiten Launch.
Preload bereits verfügbar
Der Preload beginnt bereits vor dem Early-Access-Start. Auf Xbox Series X|S stehen alle Editionen zum Download bereit. Auf Windows-PC können die Premium- und Standard-Edition vorab heruntergeladen werden. Für Steam startet der Download erst mit dem Beginn des Early Access, während die Standard-Edition für PlayStation 5 ihren Preload am 26. Juli erhält.
Der weltweite Release von Halo: Campaign Evolved erfolgt anschließend am 28. Juli 2026 um 17:00 Uhr (CEST). Ab diesem Zeitpunkt ist das Spiel auch mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.
Koop, Crossplay und Microsoft-Konto
Für den plattformübergreifenden Fortschritt benötigen alle Spieler ein Microsoft-Konto samt Gamertag. PlayStation- und Steam-Nutzer müssen ihr jeweiliges Konto beim ersten Start mit ihrem Microsoft-Konto verknüpfen, um Crossplay und gemeinsame Kampagnen nutzen zu können.
Halo: Campaign Evolved unterstützt Vier-Spieler-Koop über alle Plattformen hinweg sowie Zwei-Spieler-Splitscreen auf Xbox-Konsolen.
PC-Anforderungen und Twitch Drops
Auf dem PC setzt Halo: Campaign Evolved mindestens einen AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7-10700K, 16 GB RAM, 8 GB Grafikspeicher und eine SSD mit 100 GB freiem Speicherplatz voraus.
Außerdem kündigen Halo Studios exklusive Twitch Drops an. Spieler können sich in Kürze das „Stream of the Crop“-Mark-V-Rüstungsdesign sichern. Weitere Informationen zur Freischaltung sollen in den kommenden Tagen folgen.
Zusätzlich bestätigt das Studio, dass Mods grundsätzlich unterstützt werden, allerdings ohne offizielle Modding-Tools oder Steam-Workshop-Integration. Nicht-kommerzielle Modifikationen sind erlaubt, solange sie die Nutzungsbedingungen von Microsoft einhalten.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info, mega vielleicht habe ich ja Glück im Gewinnspiel 👍🏻 Daumendrücken
Bald geht’s wieder los 🤗
Ich warte auf ein Sale, da kein Steelbook
Bald geht es also los, bin schon auf die ganzen Eindrücke und den Test hier gespannt.
Morgen nach dem Sommerfest geht’s los und Urlaub steht auch vor der Türe. ✌🏻😎
Wie kommt man als Collectors Edition Besitzer eigentlich an die Pre Order Skins ran? Muss man das extra claimen? Ich hab das irgendwie nirgends gefunden.
Wo geht’s im Urlaub hin?
Bin immer noch sauer auf die Scalper. Wollte mir eine Collectors Edition holen, aber der Regalplatz bleibt wohl leer…
Die verkaufen sogar die Steam-maschine auf Ebay für fast den doppelten preis und manche kaufen die da schon.
Manche Leute haben echt zu viel Geld. 😳
Bei nur 11.000 Stück muss man eben früh aufstehen und sich kümmern. Selbst ohne Reseller wäre die schnell ausverkauft gewesen.
Aber die Xbox Version war schon arg schnell weg. Hätte PS5 oder Steam noch bekommen können, aber Xbox war futsch…
Yo die war in knapp 3 Stunden weg. Da muss man echt mit Timing dran bleiben. Besser natürlich mit automatisierten Bots.
Aktuell ca. 460 – 700€ bei eBay und co.
Also kann man es schon vor downloaden, perfekt dann weiß ich was morgen zu tun ist 💪.
Vorhin auf der Xbox und dem Pc den Preload gemacht und bereit für morgen. 😍 Mein erstes Halo. Asche auf mein Haupt. 😅
Wenn es bock macht, die Halo Collection besorgen! Ist bis Infinity, das letzte, komplett, teils verbessert. Knapp 250 GB installieren Haustür abschließen 2 Wochen spaß haben.
Ist schon lange vorbestellt, natürlich Digital (-;