Halo Studios: Nennen alle Zeiten und Details zum Early Access von Halo – Campaign Evolved

Halo Studios haben alle wichtigen Informationen zum Early Access von Halo: Campaign Evolved veröffentlicht.

Halo Studios haben alle wichtigen Informationen zum bevorstehenden Early Access von Halo: Campaign Evolved veröffentlicht. Besitzer der Premium Edition können bereits ab dem 23. Juli 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) in das Remake starten – bis zu fünf Tage vor dem weltweiten Launch.

Preload bereits verfügbar

Der Preload beginnt bereits vor dem Early-Access-Start. Auf Xbox Series X|S stehen alle Editionen zum Download bereit. Auf Windows-PC können die Premium- und Standard-Edition vorab heruntergeladen werden. Für Steam startet der Download erst mit dem Beginn des Early Access, während die Standard-Edition für PlayStation 5 ihren Preload am 26. Juli erhält.

Der weltweite Release von Halo: Campaign Evolved erfolgt anschließend am 28. Juli 2026 um 17:00 Uhr (CEST). Ab diesem Zeitpunkt ist das Spiel auch mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

Koop, Crossplay und Microsoft-Konto

Für den plattformübergreifenden Fortschritt benötigen alle Spieler ein Microsoft-Konto samt Gamertag. PlayStation- und Steam-Nutzer müssen ihr jeweiliges Konto beim ersten Start mit ihrem Microsoft-Konto verknüpfen, um Crossplay und gemeinsame Kampagnen nutzen zu können.

Halo: Campaign Evolved unterstützt Vier-Spieler-Koop über alle Plattformen hinweg sowie Zwei-Spieler-Splitscreen auf Xbox-Konsolen.

PC-Anforderungen und Twitch Drops

Auf dem PC setzt Halo: Campaign Evolved mindestens einen AMD Ryzen 5 3600 oder Intel Core i7-10700K, 16 GB RAM, 8 GB Grafikspeicher und eine SSD mit 100 GB freiem Speicherplatz voraus.

Außerdem kündigen Halo Studios exklusive Twitch Drops an. Spieler können sich in Kürze das „Stream of the Crop“-Mark-V-Rüstungsdesign sichern. Weitere Informationen zur Freischaltung sollen in den kommenden Tagen folgen.

Zusätzlich bestätigt das Studio, dass Mods grundsätzlich unterstützt werden, allerdings ohne offizielle Modding-Tools oder Steam-Workshop-Integration. Nicht-kommerzielle Modifikationen sind erlaubt, solange sie die Nutzungsbedingungen von Microsoft einhalten.