Halo Studios: Neue Details zu Project Ekur deuten auf riesige Multiplayer-Schlachten hin

Zu Project Ekur sind neue, bislang unbestätigte Informationen aufgetaucht, die weitere Einblicke in das geheimnisvolle Multiplayer-Projekt von Halo Studios geben.

Bereits im Mai hatten wir über erste Gerüchte zu dem unter dem Codenamen Project Ekur entwickelten Projekt berichtet. Nun legt der bekannte Halo-Insider Rebs Gaming mit weiteren Details nach, die auf einen anderen Ansatz als einen klassischen Extraction-Shooter hindeuten.

Demnach soll Project Ekur vielmehr auf besonders große Team-Schlachten setzen und diese mit einzelnen Extraction-Elementen kombinieren. Das Konzept wird als eine Art erweiterte Big-Team-Battle-Erfahrung beschrieben und nicht als reiner Vertreter des derzeit populären Extraction-Genres.

Die Ursprünge des Projekts sollen auf die Zeit nach der Einstellung des Battle-Royale-Projekts Tatanka zurückgehen. In dieser Phase habe Halo Studios untersucht, ob sich die Reihe künftig auf Basis der Unreal Engine 5 weiterentwickeln lässt.

Laut den Informationen von Rebs Gaming wurde Certain Affinity damit beauftragt, einen Prototypen zu entwickeln. Dabei standen zwei zentrale Fragen im Fokus: Zum einen sollte geprüft werden, ob sich Assets aus den Halo-Technologien Slipspace und Blam erfolgreich in die Unreal Engine übertragen lassen. Zum anderen wollte das Team herausfinden, ob sich das typische Halo-Spielgefühl in der neuen Engine authentisch reproduzieren lässt.

Die Tests sollen bereits im Juni 2023 erfolgreich verlaufen sein. Für sogenannte Live-Fire-Tests mit KI wurden demnach Inhalte aus Halo Infinite sowie aus dem eingestellten Tatanka-Projekt in Unreal Engine 5 importiert. Eine Entscheidung über die Weiterentwicklung zu einem vollständigen Prototypen sei damals für September 2023 vorgesehen gewesen.

Darüber hinaus geht Rebs Gaming davon aus, dass Certain Affinity lediglich die Prototyp-Phase betreut hat. Die weitere Entwicklung von Project Ekur soll inzwischen direkt bei Halo Studios liegen.

Offen bleibt weiterhin, ob Project Ekur als eigenständiges Multiplayer-Spiel veröffentlicht wird oder als Modus beziehungsweise Bestandteil eines zukünftigen Halo-Titels erscheint. Eine offizielle Bestätigung der Informationen steht bislang aus.