Halo Studios: Neue Details zu Project Ekur deuten auf riesige Multiplayer-Schlachten hin

Zu Project Ekur sind neue, bislang unbestätigte Informationen aufgetaucht, die weitere Einblicke in das geheimnisvolle Multiplayer-Projekt von Halo Studios geben.
Bereits im Mai hatten wir über erste Gerüchte zu dem unter dem Codenamen Project Ekur entwickelten Projekt berichtet. Nun legt der bekannte Halo-Insider Rebs Gaming mit weiteren Details nach, die auf einen anderen Ansatz als einen klassischen Extraction-Shooter hindeuten.
Demnach soll Project Ekur vielmehr auf besonders große Team-Schlachten setzen und diese mit einzelnen Extraction-Elementen kombinieren. Das Konzept wird als eine Art erweiterte Big-Team-Battle-Erfahrung beschrieben und nicht als reiner Vertreter des derzeit populären Extraction-Genres.
Die Ursprünge des Projekts sollen auf die Zeit nach der Einstellung des Battle-Royale-Projekts Tatanka zurückgehen. In dieser Phase habe Halo Studios untersucht, ob sich die Reihe künftig auf Basis der Unreal Engine 5 weiterentwickeln lässt.
Laut den Informationen von Rebs Gaming wurde Certain Affinity damit beauftragt, einen Prototypen zu entwickeln. Dabei standen zwei zentrale Fragen im Fokus: Zum einen sollte geprüft werden, ob sich Assets aus den Halo-Technologien Slipspace und Blam erfolgreich in die Unreal Engine übertragen lassen. Zum anderen wollte das Team herausfinden, ob sich das typische Halo-Spielgefühl in der neuen Engine authentisch reproduzieren lässt.
Die Tests sollen bereits im Juni 2023 erfolgreich verlaufen sein. Für sogenannte Live-Fire-Tests mit KI wurden demnach Inhalte aus Halo Infinite sowie aus dem eingestellten Tatanka-Projekt in Unreal Engine 5 importiert. Eine Entscheidung über die Weiterentwicklung zu einem vollständigen Prototypen sei damals für September 2023 vorgesehen gewesen.
Darüber hinaus geht Rebs Gaming davon aus, dass Certain Affinity lediglich die Prototyp-Phase betreut hat. Die weitere Entwicklung von Project Ekur soll inzwischen direkt bei Halo Studios liegen.
Offen bleibt weiterhin, ob Project Ekur als eigenständiges Multiplayer-Spiel veröffentlicht wird oder als Modus beziehungsweise Bestandteil eines zukünftigen Halo-Titels erscheint. Eine offizielle Bestätigung der Informationen steht bislang aus.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das klingt cool, hoffentlich wird es nicht das X-te Battle Royale/ Extraction Game. Ich würde mir so eine Art Turf War wünschen, mit einem Frontverlauf und Objektiven, die man erobern kann, aber in beide Richtungen (anders als Z.B. Durchbruch bei Bf)…
Das klingt doch super 👍
Klingt jetzt nicht uninteressant, bin mal gespannt auf die Präsentation dazu.
Schon mal besser aber das Extraktion Element muss ganz raus sonst bin ich nicht dabei
Das hört sich schon mal geil an und passt gut ins Halo Universum
Klingt schon mal Cool 😎
Und dann wundern die sich wieder wenn das flopt 🙁
Aber Hauptsache Multiplayer ohne Ende.
Man kann es nie allen recht machen. Beim Halo Remake heulen alle rum dass kein Multiplayer Modus mit dabei ist 😴
Die Masse machts aber.
Keiner von uns hat Einsicht wie viele Leute nun wirklich nur wegen dem Mulitplayer halo spielen und wie viele in erster Linie wegen dem Singleplayer.
Aber 4+ Jahre auf nen Multiplayer zu „verwschwenden“… allein die Kosten.
Allein 100 Mitarbeiter kosten wahrscheinlich über 5 Millionen pro Jahr, und das sind dann nur die Niedriglöhner und die haben nicht mal nen Arbeitsplatz geschweige denn irgendwas wodrauf oder womit sie arbeiten könnten in der Rechnung.
Die Kohle muss da erst mal reinkommen.
Ein Singleplayerspiel haben die Meisten irgendwann durch und kaufen sich ein neues. Ein Multiplayer erfordert von den Spieler viel mehr Zeit und da haben die Meisten bereits ihren Favoriten. 2 davon? Teilweise gar nicht zeitlich schaffbar wenn man nebenbei auch noch arbeiten gehen muss.
Und jeder will nen Stück von dem Kuchen abhaben und allein Sony ist dabei schon 2x kräftig auf die Schnauze gefallen.
Tut mir echt leid, geht mir absolut nicht in den Sinn 🙁
nicht umsonst sind doch die wirklichen Gewinner in Punkto überraschen Verkaufserfolgen in erster Linie Singleplayerspiele.