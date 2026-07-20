Halo Studios: Neuer Halo-Leak – Mehrere Projekte gestrichen, Zukunft der Reihe offenbar neu geplant

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Image: Halo Studios

Nur ein Halo-Projekt überlebte: Leak enthüllt angeblich drastischen Strategiewechsel.

Ein neuer Bericht sorgt für Gesprächsstoff unter Halo-Fans. Laut dem YouTuber Rebs Gaming hat Halo Studios seine langfristigen Pläne für die Reihe nach mehreren internen Projektabbrüchen grundlegend überarbeitet. Eine offizielle Bestätigung der Informationen gibt es derzeit jedoch nicht.

Dem Bericht zufolge sah die ursprüngliche Roadmap drei Veröffentlichungen innerhalb von drei Jahren vor. Den Anfang sollte das bereits mehrfach gehandelte Halo: Campaign Evolved beziehungsweise ein Remake von Halo: Combat Evolved machen. Anschließend seien Project Ekur und ein komplett neues Halo-Kampagnenspiel geplant gewesen.

Laut Rebs Gaming wurde Project Ekur zwischenzeitlich zu einem Battle-Royale-Spiel umgebaut, bevor das Projekt schließlich eingestellt worden sein soll. Auch ein weiteres Kampagnenprojekt habe die Entwicklung demnach nicht überstanden und befinde sich inzwischen auf Eis.

Derzeit soll sich kein neues Halo-Kampagnen- oder Multiplayer-Spiel in aktiver Entwicklung befinden. Stattdessen arbeiten verschiedene Teams laut Bericht zunächst an Konzepten und einer kreativen Vision für das nächste große Halo-Spiel, bevor die eigentliche Produktion beginnt.

Als Grund für die Verzögerungen nennt der Bericht erhebliche Entwicklungsprobleme bei Halo: Campaign Evolved. Bereits im vergangenen Sommer soll das Studio deshalb auf ein sogenanntes „All Hands on Deck“ umgestellt haben, um sämtliche verfügbaren Ressourcen auf das Projekt zu konzentrieren.

Weitere Details aus dem Leak:

  • Neue Halo-Projekte befinden sich derzeit in der Konzeptphase.
  • Nach dem Abschluss von Halo: Campaign Evolved soll die Vision für das nächste Hauptspiel möglichst schnell definiert werden.
  • Project Ekur sollte angeblich auf dem Halo Fest vorgestellt und möglicherweise bereits im Dezember im Rahmen eines Soft Launches veröffentlicht werden.
  • Trotz der Projektänderungen könnten auf dem Halo Fest weiterhin neue Halo-Projekte angekündigt werden.
  • Die ursprüngliche Roadmap bestand aus Halo: Campaign Evolved, Project Ekur und einem neuen Kampagnenspiel.
  • Von diesen Projekten habe lediglich Halo: Campaign Evolved die Entwicklung überstanden.
  • Die Studioleitung soll entschieden haben, dass Project Ekur zunächst ohne klassische Multiplayer-Modi erscheinen sollte – trotz interner Bedenken.
  • Von dem seit Längerem kursierenden Halo-MMO habe laut Bericht intern niemand Kenntnis.
  • Zudem sollen intern bereits Gespräche über mögliche Kampagnen-DLCs für Halo: Campaign Evolved geführt worden sein.

Da sämtliche Informationen aus anonymen Quellen stammen, sollten sie bis zu einer offiziellen Stellungnahme von Halo Studios oder Microsoft mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Hinweis: Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht von YouTuber Rebs Gaming und wurden bislang nicht offiziell von Halo Studios oder Microsoft bestätigt.

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54 Kommentare Added

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  1. Heikel 9360 XP Beginner Level 4 | 20.07.2026 - 14:10 Uhr

    Ist schon ironisch.
    Hier wird sich ja immer über Naughtydog lustig gemacht, da sie seit Jahren kein Spiel mehr veröffentlicht haben und nur noch Remaster/Remakes veröffentlichen aber bei den Halo Studios sieht es exakt genau so aus. (Hier wird es aber natürlich gefeiert. ^^)

    Ich denke, sollten die mal nicht in die Gänge kommen, macht Microsoft das Studio dicht und gibt die IP Activision. Da gab es ja letztens noch Berichte dazu.

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    • Economic 111990 XP Scorpio King Rang 1 | 20.07.2026 - 14:52 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Lese doch mal meine anderen Posts zu Halo da wir überhaupt nichts verschönert sondern Tacheles geredet…

      Ps. wo ist eigentlich shadow moses ? 😉

      0
  2. ShadowTerror90 83835 XP Untouchable Star 2 | 20.07.2026 - 14:22 Uhr

    Das Studio muss aufpassen das Microsoft es nicht dicht macht und Activision die IP übernimmt.

    Das Remake wird auch nicht der Erfolg den sie brauchen,steht alles nicht unter einem guten Stern.

    5
  3. shadow moses 504660 XP Xboxdynasty MVP Silber | 20.07.2026 - 14:58 Uhr

    Ab Donnerstag erstmal Campaign Evolved genießen. Danach abwarten, wie es weitergeht. Ich hoffe mal nicht, dass das nächste Spiel wieder 5 Jahre auf sich warten lässt.

    1
    • Economic 111990 XP Scorpio King Rang 1 | 20.07.2026 - 15:07 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Absolut der Output muss schneller kommen für die Top IPs. auch bei Gears.
      Sharma hat es versprochen.
      Mann sollte also nach dem Remake schon nächsten Jahr im Juni die Vorstellung von Halo 7 erwarten dürfen und übernächstes Jahr oder spätenstens 2029 ein neues Gears 6, jetzt müssen Taten folgen geredet wurde genug….

      0
      • shadow moses 504660 XP Xboxdynasty MVP Silber | 20.07.2026 - 15:09 Uhr
        Antwort auf Economic

        Leider sind 5 Jahre inzwischen schon Standard geworden zwischen zwei Spielen – siehe auch zB. Doom TDA oder GOW Laufey. Ich hoffe, die Studios finden einen Weg die Entwicklungszeit zu verkürzen.

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        • The Hills have Shice 259615 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.07.2026 - 15:13 Uhr
          Antwort auf shadow moses

          Fünf Jahre Entwicklung für große AAA+ IPs sind absolut normal.
          Das kann man Halo Studios also nicht vorwerfen. Die liefern tatsächlich stetig ab.

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