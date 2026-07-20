Halo Studios: Neuer Halo-Leak – Mehrere Projekte gestrichen, Zukunft der Reihe offenbar neu geplant

Ein neuer Bericht sorgt für Gesprächsstoff unter Halo-Fans. Laut dem YouTuber Rebs Gaming hat Halo Studios seine langfristigen Pläne für die Reihe nach mehreren internen Projektabbrüchen grundlegend überarbeitet. Eine offizielle Bestätigung der Informationen gibt es derzeit jedoch nicht.

Dem Bericht zufolge sah die ursprüngliche Roadmap drei Veröffentlichungen innerhalb von drei Jahren vor. Den Anfang sollte das bereits mehrfach gehandelte Halo: Campaign Evolved beziehungsweise ein Remake von Halo: Combat Evolved machen. Anschließend seien Project Ekur und ein komplett neues Halo-Kampagnenspiel geplant gewesen.

Laut Rebs Gaming wurde Project Ekur zwischenzeitlich zu einem Battle-Royale-Spiel umgebaut, bevor das Projekt schließlich eingestellt worden sein soll. Auch ein weiteres Kampagnenprojekt habe die Entwicklung demnach nicht überstanden und befinde sich inzwischen auf Eis.

Derzeit soll sich kein neues Halo-Kampagnen- oder Multiplayer-Spiel in aktiver Entwicklung befinden. Stattdessen arbeiten verschiedene Teams laut Bericht zunächst an Konzepten und einer kreativen Vision für das nächste große Halo-Spiel, bevor die eigentliche Produktion beginnt.

Als Grund für die Verzögerungen nennt der Bericht erhebliche Entwicklungsprobleme bei Halo: Campaign Evolved. Bereits im vergangenen Sommer soll das Studio deshalb auf ein sogenanntes „All Hands on Deck“ umgestellt haben, um sämtliche verfügbaren Ressourcen auf das Projekt zu konzentrieren.

Weitere Details aus dem Leak:

Neue Halo-Projekte befinden sich derzeit in der Konzeptphase.

Nach dem Abschluss von Halo: Campaign Evolved soll die Vision für das nächste Hauptspiel möglichst schnell definiert werden.

Project Ekur sollte angeblich auf dem Halo Fest vorgestellt und möglicherweise bereits im Dezember im Rahmen eines Soft Launches veröffentlicht werden.

Trotz der Projektänderungen könnten auf dem Halo Fest weiterhin neue Halo-Projekte angekündigt werden.

Die ursprüngliche Roadmap bestand aus Halo: Campaign Evolved, Project Ekur und einem neuen Kampagnenspiel.

Von diesen Projekten habe lediglich Halo: Campaign Evolved die Entwicklung überstanden.

Die Studioleitung soll entschieden haben, dass Project Ekur zunächst ohne klassische Multiplayer-Modi erscheinen sollte – trotz interner Bedenken.

Von dem seit Längerem kursierenden Halo-MMO habe laut Bericht intern niemand Kenntnis.

Zudem sollen intern bereits Gespräche über mögliche Kampagnen-DLCs für Halo: Campaign Evolved geführt worden sein.

Da sämtliche Informationen aus anonymen Quellen stammen, sollten sie bis zu einer offiziellen Stellungnahme von Halo Studios oder Microsoft mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Hinweis: Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht von YouTuber Rebs Gaming und wurden bislang nicht offiziell von Halo Studios oder Microsoft bestätigt.